四面楚歌的民眾黨主席柯文哲，選擇以「請假黨主席3個月」試圖讓事件落幕，但請假不請辭，無助脫離火場，更會讓歹戲繼續拖棚。30日柯文哲和黨部再遭檢調搜索，柯文哲的政治能量顯已因此次危機處理不當去掉大半，連帶民眾黨的道德高度也栽了跟頭，讓關鍵少數就此淪為隨人顧性命的分裂少數，宣告台灣政治確定重回傳統的兩大黨對決。

柯文哲政治生命遭重傷

柯文哲在陷入泥淖之前，原本是有底氣化解難題的。只是，當他在競選金流被爆出爭議的第一時間，將責任推給會計師端木正，擺明推諉卸責；接著，又找來競選總幹事黃珊珊查帳，形同球員兼裁判。這兩大致命錯誤猶如提油救火，不僅無助釐清真相，更讓柯的社會信任度產生破口，導致民眾連帶對他的選舉補助款及京華城等案一併產生質疑。

「相信柯文哲不會歪哥」的信任感，是他得以在藍綠夾殺中生存的最大資產。因此，一旦信任動搖，卻不思喚回支持者的心，結果注定是火燒罟寮全無望。具體而言，柯文哲要救亡圖存，只有兩條路可走。第一是請辭黨主席扛起責任，用行動展現對捍衛清明政治的決心，未來仍有機會沉潛待發。第二是清君側，重建核心團隊，展現他對識人不明的徹底反省。

但柯文哲似乎誤判自己仍擁有足夠的社會信任，導致他在29日提出的最終解套辦法，竟是「請假自請調查」。這不禁令人要問，3個月後，民眾黨中評會難道有可能會認定黨主席難辭其咎，建請開除黨籍？所謂自請調查，難免被視為「先射箭再畫靶」的過場戲；而暫離黨務，也不過是以拖待變的尿遁法。

美麗島電子報最新民調顯示，民眾黨好感度在過去1個月陡降9.7個百分點，8月僅剩21.9％，是創黨5年來最大震幅，甚至超過去年11月藍白合破局的衝擊；反感度亦陡增15.7個百分點，來到65.3％，是創黨以來新高。從民調變化可以梳理出柯文哲從政以來，犯下的疏失雖不計其數，但真要論哪些是難以彌補的災難級錯誤，只有兩件，一為去年讓藍白合破局導致政黨輪替失敗；二則是面對眼前的危機，他僅有請假卻不請辭。

因此，無論柯文哲能否從京華城、北士科等司法案件脫身，就現階段而論，光是自家的茶壺風暴就足已重傷柯文哲的政治生命，讓民眾黨就此走向第三勢力的式微宿命。

無色覺醒承接小草期待

隨著民眾黨轉弱，台灣政治也將出現兩個新面貌。首先，柯文哲暫別主席後，誰能扶起民眾黨？有人說是黃國昌，但這位由綠轉黃再轉白的政壇牆頭草，近期傳出就是讓柯文哲在總統選戰期間，誤信自己是民調第二的「求真民調」背後操盤者；隨著檢調清查競總18萬筆政治獻金帳目，一旦發現有任何金流轉向黃國昌，屆時別說黨主席，恐連立委都當不成。更甚者，柯文哲明明身懷鉅款，錢多到可砸4500萬買商辦，黃國昌卻三天兩頭開直播賺斗內，驚覺感情受騙的小草，會甘願由他頂代主席？當然，也有人建議蔡壁如暫代，但現實情況是，只要黃珊珊仍占據山頭，蔡壁如的回歸只會讓內鬥更為加劇，遑論療傷止痛。因此，柯文哲顯然無法找到足以鎮壓亂局的後繼人選，民眾黨前途「無亮」。

第二個新面貌是三足鼎立的政治版圖將重回兩黨對決。目前國會席次分布為國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席；過去半年，民眾黨團在柯文哲擁有絕對話語權的前提下，在立院的議事攻防大多採取團進團出，但隨著領導中央的弱化，黨籍立委的動向將有極高機會改循個人利害關係來決定。

例如，民眾黨立委陳昭姿，昔為陳水扁醫療小組召集人，政治色彩屬深綠，未來勢必會成為民進黨首要策動目標。又或是，黃珊珊曾獲民進黨禮讓參選北市立委，且在藍白合期間被視為破壞者，未來面臨關鍵法案時，挺綠機率恐大於挺藍；至於搖擺不定的黃國昌，更有可能再度扮演小綠。

隨著民眾黨陷入隨人顧性命的群龍無首狀態，朝野無疑將重現藍綠對決樣態。但主流民意早已厭倦政治惡鬥，從民眾黨潰散的民氣會流向何方，就端看藍、綠誰能拋棄顏色政治，用理性的中道路線取代意識形態；誰能抓緊這股趨勢，誰就能承接小草的期待，主導下一波無色覺醒的民主新浪潮。