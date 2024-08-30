前交通部長李孟諺出事後，行政院長卓榮泰宣布由行政院發言人陳世凱接掌交長，消息震驚各界，原因不是因為賴清德總統「內舉不避親」，用了朝夕相處的幕僚，而是晉用與專業完全沾不上邊的人執掌重量級部會，讓人冷汗直流。

只要看看過往的歷史便知，賴清德敢拿交通部如此重要的職位當酬庸，也算是台灣史上的第一遭了。

交長職位有多重要？以奠定台灣四小龍基礎的小蔣年代來看，3任交長包括孫運璿、張繼正及高玉樹，任內從規畫到興建北迴鐵路、桃園機場、台中港、蘇澳港、鐵路電氣化、南北高速公路等重大交通建設，造就了台灣的經濟奇蹟。交長過往常是閣揆或總統府資政的備位人選，顯見其重要性。

即使在地方政府，交通局長也都需專業考量。去年2月桃園市長張善政上任後就大砍桃捷3位副總，強調有殘留酬庸心態一定要「除惡務盡」，引發熱議。即使是綠營縣市，如高雄市交通局長張淑娟、台南市交通局長王銘德，不是出身成大交管所，就是交大運研所博士，原因都在交通專業既深且廣，馬虎不得。

但賴總統卻晉用了既無行政歷練，也無交通專業的幕僚接掌交通部，原因很清楚，就是要執行「賴意志」，如同找毫無軍方背景的顧立雄出任國防部長就是為了執行對美軍購。

卓院長說，賴總統認為陳是「窮政治學習領域，可擔負起這樣工作的人」。換言之，賴也知陳只是「懂政治」，但這樣的人正可擔任賴交通大計的幕僚長。不過若真如此，台鐵工會盼的交通改革就不用再想了，沒長遠規畫的交通政策恐也將成為台灣的大災難。