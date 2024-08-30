據報導，賴清德總統想藉出訪中南美的機會過境美國，但美方不願讓賴總統過境美國本土，只同意過境夏威夷。果若如此，台灣總統的「過境外交」可謂一夕倒退了30年。

2016年蔡英文剛上任1個月就走訪巴拉圭，來回過境美國邁阿密和洛杉磯。而在她8年任期裡，過境美國本土是出訪行程的「標配」。上周《金融時報》揭露外交部長林佳龍、國安會祕書長吳釗燮悄然赴美，與美方官員會談，但之後媒體卻傳出政壇知情人士的說法，指美方對賴清德的過境只讓步到夏威夷，這對想到美國本土寫下過境外交政績的賴清德而言，絕對是一大挫敗。

我國總統的愛恨夏威夷，最早要從李登輝說起。1994年他訪問哥斯大黎加、尼加拉瓜時，希望過境美國，當時我國總統還不曾到過美國境內，李登輝想為台美關係尋求突破，考量過境本土的機會不大，於是主動選擇夏威夷為過境點，還特別挑華僑少的大島為降落地。

但美方姿態非常傲慢，只准在夏威夷美軍機場過境，李登輝只能待在機場接待室，不得出機場過夜。當時的駐美代表丁懋時先去現場勘察，發現美軍機場貴賓室非常陰暗簡陋，李總統一行人在過境大廳得和其他美軍混在一起，無法區隔，而且出面接待的還只是個校級軍官，對一國元首太過屈辱。李登輝於是決定待在飛機上過夜，美國在台協會理事主席白樂崎到機場接待時，李登輝穿著休閒便服和拖鞋在機上見他，還嚴肅表示，「台灣絕不會再默默忍受這種次等待遇」。

這次的屈辱引爆了美國國會與輿論一面倒的同情與聲援，最終柯林頓政府被迫同意李登輝參加康乃爾大學的校友會活動，而且從此建立以「安全、便利、舒適」原則處理台灣總統過境事宜。後來我國總統過境的待遇愈來愈好，從陳水扁、馬英九到蔡英文，過境美國時還可到不同城市會見政要、啖牛排、看比賽、發表演說，說來都要感謝李登輝當年在夏威夷敢和美國硬槓的膽氣。

但隨著兩岸關係緊張，以及美中關係的敏感，近來美方對台灣總統的過境已拿捏得非常緊。去年蔡英文過境美國時沒見到任何聯邦官員，只有眾議院議長麥卡錫和她見了一面。賴清德選後過境美國，同樣見不到一位聯邦官員，而他發出豪語：「台灣總統要有走入白宮的志氣」，更導致美方要求解釋。顯見和審慎的蔡英文相比，美方對賴清德相當不信任。

從就職時提出「新兩國論」開始，賴清德就一直在奔向台獨的道路上展示他堅強的信念，美方可能是擔心他到了美國本土大放闕辭，而美方得為他的暴衝埋單收拾。中美關係已處處是雷區了，俄烏、以哈戰爭都需要中國參與斡旋，美國又正值選前的動盪時刻，實在不希望被台灣一個像自走炮的總統給尾巴搖狗。

時隔30年，台灣總統又被趕回了夏威夷，就台美雙邊關係而言實在是一大倒退。問題是，李登輝搞外交從來不曾仰美國鼻息，他有自己的目標和意志，還敢給美國人臉色看，賴清德或民進黨政府有這個骨氣嗎？