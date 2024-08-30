美國白宮國安顧問蘇利文近日北京之旅，創下了拜登政府高級官員訪中的最高規格，不僅與大陸外長王毅長談，也見到最高領導人習近平，而與中共軍委副主席張又俠的罕見會面，以及為美中軍方恢復常態性溝通鋪路，更具突破性意義。

外界輿論多認為，蘇利文此行達到兩個目的：第一，美中戰略互信的確在正向積累，畢竟近3年來蘇利文與王毅多次溝通，地點「一次比一次接近北京」，直到此次終於在北京會晤，本身就具有象徵意義。第二，拜登與習近平有望在近期通電話，在今年底藉G20或APEC場合會談幾乎成定局，不會受美國大選影響。此外，若賀錦麗能逆轉劣勢、延續民主黨執政，未來美中關係穩定的預期大增。

蘇利文此行有一個關鍵表述，就是中方新聞稿提到：美方堅持一個中國政策，不支持台灣獨立，不支持兩個中國，不支持一中一台。「不支持台獨」是拜登政府經常掛在嘴邊的涉台政策表述，但不支持兩個中國、一中一台，近年來卻較少提及。2021年底，拜登就任總統後首次與習近平舉行視訊會議時提出「四不一無意」，僅提及「不支持台獨」。2022年峇里島「拜習會」時，美方提到不支持兩個中國、一中一台。等到2023舊金山「拜習會」時，美方又略去後「兩不」，只保留「不支持台獨」。

若從狹義字面上看，「不支持台獨」就是不支持法理台獨，包括獨立公投、修憲、制憲、改國名這些重大動作。換言之，只要民進黨政府和上述行為保持距離，都應視為「維持現狀」，不會踩到美方紅線。但若加上不支持兩個中國、一中一台，意義就有明顯不同：首先，中華民國與中華人民共和國互不隸屬的兩岸定位，就是「兩個中國」的概念；其次，主張聯合國2758號決議只是解決中國代表權問題、未處理台灣代表權問題，實質上是「一中一台」的概念。

因此，蘇利文此次在重申不支持台獨外，加碼承諾不支持兩個中國、一中一台，主要有兩個意涵：一是拒絕為賴清德政府的兩岸論述背書，二是拒絕為近期民進黨政府聯合西方政界，要求重新檢討聯合國2758號決議的動作背書。雖然今年以來，多位美國外交體系的行政官員透過公開、非公開方式，試圖拋出2758號決議問題，但從蘇利文北京行帶回的結果來看，為了促成美中高層互動繼續，美方未來一段時間很可能會自我約束，至少行政體系會與2758號決議涉台問題保持距離。

賴清德就任總統後遲遲未敲定首次出訪，美媒日前傳出「林佳龍、吳釗燮訪美」以及「美方只允許賴總統過境夏威夷」的流言，恰好在蘇利文訪中前夕釋放，更像是蘇利文送給北京的伴手禮。對於這份伴手禮，北京顯然笑納，再加上美方重申堅持一中政策的「完整承諾」，才有了蘇利文罕見與大陸黨政軍高層會談的突破性成果。（作者為智庫研究員）