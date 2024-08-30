台北市京華城容積案愈滾愈大，檢廉人員29日午夜收押了台北市議員應曉薇與威京集團主席沈慶京，30日清晨又搜索民眾黨主席柯文哲住處與辦公室。稍晚，柯被列為被告前往廉政署應訊，柯妻陳佩琪也以證人身分被約談。

應曉薇被帶走時對著記者說：「身正不怕影子斜」，意指檢調單位捕風捉影，沒什麼好怕的。

影子確實會隨著日光或燈光的角度而變化，古人將這種物理現象「影射」到做人做事，其實是一種錯誤類比；因為，身不正，影子也是斜的。影子斜不斜與人正不正沒有一定對應關係。只有鬼沒有影子，但人鬼鬼祟祟會風吹草動，檢調就是靠種種跡證辦案。

「身正不怕影子斜」這句古諺的下一句是：「腳正不怕鞋歪」；再下一句：「打鐵還靠身子硬」。細細想想，就算鞋子正，也不能走歪路，走歪了，腳翻船，扭傷腳脖子，那可疼了。

被收押禁見的政治人物們，也要記得，行賄或貪汙之前先把身體練好，坐鐵牢還靠身子硬！

報載應曉薇曾帶著沈慶京參加台北市都市計畫委員會，沈仗勢當場辱罵公務員；甚至，連議員助理吳順民在開協調會時也向都委會施壓，責罵持不同意見的都發局公務員。為了京華城案，應曉薇6年間開了30次協調會，這中間有多少公務員被罵、被凌辱？

回過頭來，應議員會不會一方面向沈主席表功，另方面暗指有市府官員需要打點？威京集團在2018～2021年間總共匯了4740萬元給應曉薇主持的基金會，這些果真都是慈善捐款嗎？檢調顯然會把這些錢的流向調查清楚。

我在台北市擔任研考會主任委員時也領教過應曉薇議員的威力。為了解決萬華龍山寺附近遊民的問題，應議員在市議會質詢，表示「灑水不能只灑外面，誰往遊民身上灑就撥獎金，這些遊民真的是太糟糕了」。2011年12月隆冬，台北市政府公園處在應議員的壓力下，安排清潔工在遊民過夜的艋舺公園噴冷水、趕遊民，人權團體譁然。

我們研考會開啟了一個研究案，向學界與社會團體徵求研究案承接者來研究台北市的遊民問題。後來社會學者通過田野訪問調查，結論報告中說應議員藉公權力灑冷水趕遊民的始末，應委員遷怒於我，要求我施壓學者改寫報告內容。我當然不為所動，後來她的辦公室主任把我叫去「訓勉」，議員也把我告到市長那裡去。

議員「為民服務」是對的，監督市府官員也是必要的，否則就不能連選連任。但是「為民服務」不是金鐘罩，不是鐵布衫，人還是要講理，公務員也不能白白被侮辱，多少民意代表假藉民意為自己牟利圖財，是嚐到權力的滋味之後的墮落，也是對選民信託的背棄！

再說一遍，「鄭文燦們」聽清楚了：身子正，影子也會斜。穿好鞋，也不能走歪路。政治人物，收錢之前，先練好身體。（作者為前台北市研考會主任委員）