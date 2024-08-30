金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季（以下簡稱「金雞短片季」）是中國金雞百花電影節主體活動之一，由中國電影家協會與廈門市電影局共同主辦，致力於發掘和培養華語青年導演。第五屆金雞短片季於2024年5月11日至2024年9月20日面向來自大陸、台港澳地區及全球的華語青年影人進行短片徵集，吸引了華語青年電影人的廣泛關注和積極參與。

促進華語電影融合發展

秉持促進華語電影融合發展的初心，為青年導演提供展示、交流及產業對接的平台，金雞短片季今年邀請黃曉明、張家魯、郭子健、張鈞甯和劉循子墨組成終評評審團。他們將從創作水準、藝術表現、發展潛力等多重維度考察入圍作品，並於2024年中國金雞百花電影節期間，與青年導演進行深度交流與互動，分享行業真知灼見，為華語電影發掘新翼力量。

金雞短片季每年通過組委會專業評最終選拔出10位優秀青年導演於中國金雞百花電影節期間獲得新翼推優榮譽和作品推介。本屆金雞短片季與寰亞電影展開深度合作，新設「新灣流計畫」板塊，關注香港、澳門和廣東地區創作生態，助力華語電影融合發展。此版塊設置「年度短片」、「最具潛力短片」、「評審團選擇短片」三大扶持內容，分別給予人民幣5萬元（約22萬新台幣）、人民幣3萬（約13.2萬新台幣）、人名幣1萬元（約4.4萬新台幣）的扶持資金並將持續關注青年導演的成長，邀請多位粵港澳大灣區名導為青年創作者的長片孵化保駕護航。可登陸金雞百花電影節官方網站進行報名（https://www.cgrhfff.com）。

金雞短片季至今已成功舉辦四屆。（主辦單位提供）

2021年金雞影展。（主辦單位提供）

金雞短片季至今已成功舉辦四屆，分別邀請到寧浩、吳京、黃渤和郭帆作為評審主席。共有超過3500位優秀華語青年影像創作者參加。去年共收到165份台灣地區短片作品，2部台灣地區作品《返來呷飯》、《我的水鬼爸爸》入選新翼十佳推優榮譽短片。往屆入選新翼推優榮譽的台灣短片還包括《賴桑黑色喜劇》、《神明在看》、《運轉法制》等。

為青年創作者提供專業平台

在中國金雞百花電影節期間，金雞短片季將舉辦青年導演短片展映、港澳台青年導演短片專場展映以及創作交流營等活動，邀請業內出品公司深度參與，促進青年導演與產業對接。由資深電影人組成的導師團將根據從業經驗，從劇本編寫、鏡頭運用和場面調度等多個方面，對青年導演進行面對面指導交流、授業解惑。青年導演們通過參與導師公開課、展映與映後談、華語電影巡禮、行業交流酒會等活動，彼此交流結下深厚的友情。金雞短片季將持續促進兩岸青年交流互鑒，為雙方青年創作者共同發展提供專業化的平台和有力的支撐。

近年來，華語電影創作植根於中華優秀傳統文化，在同根同源、相融相通的文化背景下，期待華語電影新生力量向內紮根，向外探索，以多樣創作姿態在世界舞台上煥發光彩。（曾之加）

金雞短片季至今已成功舉辦四屆。（主辦單位提供）