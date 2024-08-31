美國國家安全顧問蘇利文率團訪問北京之時，大陸給予高規格的接待，不僅見到中共中央外辦主任王毅，還會見中共總書記習近平，以及中央軍委會副主席張又俠。美國官員不遠千里赴北京與大陸最高領導人會談，顯示美國有求於大陸，大陸也給予兩國接近戰略共識的禮遇，不讓蘇利文空手回去。

那麼蘇利文急急如律令的趕赴北京會見大陸高層，到底又有何事這麼迫切的非做不可呢？從台灣問題的角度來看，應該是美國已經理解針對賴清德不斷衝撞兩岸紅線，美國想要獨力管控與防堵賴的盲動性已經很難，所以必須尋求大陸不要有過激的攻台反應，讓美國的總統大選不至於受到台海動盪所影響。

美中重提「新三不政策」

為此，大陸對美國所提出的條件，誠如王毅告訴蘇利文，台灣屬於中國，中國必將統一，台獨是台海和平穩定的最大風險。美方應當把不支持台獨的承諾落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。而根據央視新聞引述，蘇利文表示，美方堅持一個中國政策，不支持台灣獨立，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」。

這裡面比較特殊的地方是，美國重申不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」。過去美國高層會到大陸把兩者和不支持台獨連在一起談，除了美國總統柯林頓1998年訪問中國大陸時，在上海提出的「新三不政策」，即不支持一中一台及兩個中國，不支持台獨，不支持台灣以國家為單位加入國際組織之外，似乎就沒有再發生過。

柯林頓會在大陸提出「新三不政策」，主要是因為1996年台海飛彈危機剛過，美國為了安撫大陸對台獨在台灣蠢動所造成的不安，所以才在大陸的要求下做出讓步。

而這次蘇利文重提柯林頓的「新三不政策」，必然是美國已經感受到賴清德不斷衝撞兩岸關係，很可能隨時會在兩岸「互不隸屬」的陳述中跨過紅線，所以美國必須即刻派出高官赴北京重申不支持一中一台及兩個中國，不支持台獨的舊承諾。

操作2758號決議文引發大陸緊張

美國之所以會如此緊張，當然是賴清德政府最近操作國際反中組織到台灣舉辦年會，並通過否定聯合國2758號決議文的中國解釋內涵，如果2758號決議文的中國解釋被賴政府破了局，所以是否要算賴清德跨過台獨紅線，這是美國憂心的地方。

另一方面，台灣外交部長林佳龍和國安會祕書長吳釗燮日前才到美國訪問，美台雙方到底談了些什麼不可告人的事，大陸當然也希望美國能夠說清楚講明白。事實上，美台雙方國安外交高層赴美，除了談軍事合作之外，顯然也是要談賴清德過境訪問之事，畢竟，賴清德就職已經超過100天，但到友邦訪問的行程遲遲未定案，必然是卡在美國的過境訪問，根據媒體報導，美國現在只同意讓賴清德過境夏威夷，這並不符合賴清德的意願，所以美台雙方如何在過境問題上解套，想必還是得尋求北京諒解。

除此之外，林佳龍掌控的外交部，百日來也無所作為，除了拉來反中組織在台北舉辦年會，也剛舉辦過凱達格蘭論壇，但是這些都不是正式外交的範疇，所以林佳龍應該也是急於為自己找些政績，好對賴清德有所交代。

賴政府在正式外交沒有作為，台灣外海又日日被解放軍戰機環繞不停，以賴清德擇惡固執的政治性格，難保不會打下一架共機出氣，這也是美國最擔心的地方。所以，這次蘇利文到北京重申新三不政策，代表美中雙方已經有「共圍台灣」的共識，這比過去「共管台灣」更為嚴重。「共管台灣」是美國還有能力管住台灣的領導人，現在是美國管不動賴清德，所以必須由國安顧問到北京請求大陸「共圍台灣」，防止賴清德出軌，才能讓台海永保安康。

在美中「共圍台灣」的策略之下，賴清德想必已經很難再脫軌去鬥爭大陸，但以他好鬥的個性，只好把台灣關起門來進行內鬥。先是鬥英系大阿哥鄭文燦，白營的新竹市長高虹安，現在又轉向鬥京華城相關人員的沈慶京，國民黨議員應曉薇，連柯文哲也不放過，這種不斷內鬥的政治操作模式，即使綠營群眾看得爽，卻是台灣的另一種內耗，賴清德根本無力在施政上有所作為。

賴清德如果只想靠內鬥來為執政得分，套一句誓言一生只為鬥賴清德而活的國民黨籍謝龍介送給他的話：「三面樹敵，死路一條」。也許賴清德所操作的內鬥內耗不必然是死路一條，但也可以看出他現在只能關起門做困獸之鬥。這不免要讓人問他，當這樣的總統，快樂嗎？

（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※