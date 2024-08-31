在大選之前，很多政治人物都高喊台灣需要第三勢力。然而，現在看見了柯文哲在選後的表現，民眾黨似乎正在重演宋楚瑜親民黨式微的劇本，一個跳脫不了「一人黨」的結果。究竟，台灣需要什麼樣的第三勢力？

國父孫中山曾說：政治是眾人之事。換句話說：政黨當然需要有領導人甚至是具有群眾魅力的領導人，但是，真正的民主絕對不是搞民粹。現在的民眾黨政治人物們都跳出來喊：要救黨！試問：要怎麼救？切割柯文哲、批判柯文哲嗎？還是，聲援已經是被告的柯文哲？現在的民眾黨之所以陷入進退兩難，根本原因在於：民眾黨的選票幾乎來自於柯文哲，民眾黨就是柯文哲的一人黨。

有民眾黨的政治人物說：現在民眾黨面臨危局的解決方式，就要像外科手術一樣，採取清創手術，採選出代理主席或以集體領導的模式來救黨。但是，有一種長在血管上及其週遭的「血管瘤」，專業醫師都不建議採取手術消除，因為處理得不好就會導致病患大失血；「一人黨」的民眾黨現在的困境，就像面對柯文哲主席這顆血管瘤一樣，一旦處理得不好，民眾黨就會大失血、大量流失選票、大量流失小草們的支持，很可能成為政治上的植物人。

柯文哲說：一個人走得快、一群人走得遠；建立「制度」很重要，要相信「制度」不要相信人。這幾句話都很正確，但民眾黨的決策幹部或是柯文哲主席本人，落實了嗎？沒有。例如：會計師端木正的「白內帳」問題。柯文哲說：識人不清，這句話就錯了！根本是：民眾黨沒有建立制度啊！柯文哲為什麼會經由柯文哲「自己」來找他認識50年的好友李文宗，來擔任大選的競選總部總幹事，而不是經由制度來找出競選總部總幹事？

就是「一人黨」。民眾黨現在是有一群人也有8席的立法委員，但只看到柯文哲一個人走得很快，卻看不到民眾黨有能力走得遠，這是：「成也柯文哲，敗也柯文哲」。過去，有宋楚瑜的一人黨，親民黨；現在，有柯文哲的一人黨，民眾黨，或許，「一人黨」就是台灣第三勢力走不遠的根本道理。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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