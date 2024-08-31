環境部日前公告碳費相關的三項子法，宣告台灣邁入碳定價時代，但是，原訂明年（2025）開始實施的這套碳費新制，硬生生的延後一年，形同環境部官員自打嘴巴，今是昨非，毫無政策一致性可言。

甫公布的碳費子法，硬是打折打到骨折、沒有落日期程的優惠費率，極可能過低的碳費起徵價，徵收對象僅涵蓋全國總排放量54%，未能對電業施加減碳壓力，讓被寄予厚望的碳費制度，未上路就先跛腳，無法樂觀看待。

更重要的是，環境部信誓旦旦的宣稱碳費將從2025年起徵確定跳票，如以環境部預估，以每噸碳費費率500元計算，即短收超過300億元。甚至，到了2026年是否能夠如期開徵，都堪質疑，這樣不負責任的作為，竟無須檢討、究責，勢必為氣候治理帶來更大的隱憂。

眾所周知，巴黎協定所訂，21世紀末全球增溫不得超過前工業時期水平攝氏2度，最好是不超過攝氏1.5的「誡命」，是建立在科學的明確性上的（即使不是百分之百），以促使各國政府依據預警原則等國際環境法的法律原則，在一定時間內，朝向「淨零」目標前進（儘管各國條件與能力不同）。

因此，氣候法的立法目的、法律原則、解釋、適用都有明確的指向，從規範的角度，任何既定的政策如果違背此一目標，都是法律所不能容許的，行政機關亦然。

以此標準檢視，倘碳費徵收對象「全部」提出自主減量計畫，推估2030年較2005年排放基線減少14%，與台灣NDC所訂24%±1%減量目標仍有10%落差；更難以達成環境部長所稱2032年減碳40％目標。如此隨興之作，讓人不禁為我國的淨零目標捏把冷汗，官箴自毀，公信無存。

審計部曾非常婉轉的表示：「政府推動溫室氣體減量，執行成效仍有持續努力空間，促請改善」，並指出我國79至108年度人均GDP及人均淨溫室氣體排放量等資料，尚未有顯著下降趨勢；淨零排放目標逾8成之減量努力（改善後為7成5），集中於2030至2050年間承擔等。一切卸責於未來世代，豈能無責？

112年度中央政府總決算審核報告，審核意見更強調，110年度國家溫室氣體淨排放量不減反增，允宜研謀因應改善措施，以利擴增減碳量能及加速淨零轉型。而環境部每年公布之「國家溫室氣體排放清冊報告」，未達標的數據如此明確，竟仍無法激發內部自省，監察院何以不見任何作為？

減碳不力，猶如房裡的大象，為政者不能視而不見。氣候政策雖有高度不確定性，但如果為政者不能隨時檢討，認真究責，攸關我國國際競爭力以及世代福祉的淨零目標，終將迷失在不負責任的政治話術洪流之中。言必信行必果的施政態度如何重建，也考驗賴總統的治國理念，沒有理由不嚴肅看待。

（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、鄭佾展為副秘書長）

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