在各界關注民眾黨主席柯文哲遭搜索約談之際，總統府又對已瀕死的司法投下震撼彈。賴清德提名的7名大法官人選中有6人來自學界，就連有「政治變色龍」之稱的姚立明也因輔選有功被提名為副院長。大法官淪為政治酬庸的「報恩內閣」，比起蔡英文昔日的「綠友友」更有過之而無不及。

司法院長被提名人張文貞是民進黨國會改革釋憲案聲請方推薦的學者，她強烈主張國會改革違憲，也曾是同婚、通姦除罪化釋憲的鑑定人，與民進黨向來的主張立場一致；而大法官被提名人廖福特是民進黨仲裁委員會委員，過去曾擔任中天新聞台換照案聽證會鑑定人，主張「不是給予執照就能永久持有」，更是挺綠的「台獨派」。

另一位被提名人何賴傑也是來自學界，太陽花學運時，他重炮抨擊時任行政院長江宜樺下令驅離學生的行動，表示「這會成為你一輩子的夢魘」，並參與教師連署，政治色彩明顯。更遑論被提名為司法院副院長的姚立明，過往曾代表不同政黨參選和輔選，總統府介紹姚是跨越不同黨派的政治意見領袖，再說得明白些，就是一名投機政客。

難怪名單一出爐，不僅法界炸鍋，藍營更批評根本是把大法官視為「賴清德的個人律師團」、「民進黨的政治打手院」、「輔選功臣的政治酬庸院」，更讓應該要超越黨派的憲法法庭淪為一言堂、寡頭院。

賴總統上任後「用人唯親」，如今連大法官這道所謂「最後的正義防線」也充滿政治考量，毫不掩飾，讓外界對於大法官超然無私的期待落空，也將加大立法院審查人事同意權時的朝野衝突。