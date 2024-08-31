從過去歷史發展的事實來看，台灣似乎不可能有第三勢力存在的空間，從新黨、親民黨、台聯黨、時代力量到民眾黨，一個個橫空出世、聲勢如日中天，但沒幾天就斷崖式崩落，暴起暴跌，泡沫化速度之快，令人既驚訝又感嘆。

柯文哲一就任台北市長，馬上說要打五大弊案，卻捨棄正規的政風室及檢調體系不用，創設譁眾取寵、民粹式的廉政委員會，還聘請本人為廉政委員。眾人皆醉我獨醒，我收到聘書當日立即退還，冷眼旁觀這荒腔走板的政策，就可知柯的為人，結果打弊案最後打到自己成了弊案主角。

柯要競選總統，本人即為文重批他是在禍國殃民，保送民進黨繼續執政，以阻止政黨輪替。目前看來確實如此，柯P的人設完全崩壞，民眾黨眼看即將成為過眼雲煙。

台灣自認為是自由民主的國家，卻有一個民選的獨裁總統，賴清德存心不正，擔任立委時配合當時的衛生署副署長涂醒哲，強迫同是民進黨的藥政處長王惠珀非法通過某藥證以謀私利。王處長堅持專業，憤而離職，折損了一位有為有守的好官。

賴清德雖是依法選出的總統，但6成民眾沒有投他。當選後，他心中沒有那6成的人民，只會惡鬥，鬥多數的在野、鬥具民意基礎的立法院；依然採取抗中保台政策、宣揚兩國論，造成比蔡政府更迫近的兵凶戰危。他跟執政的民進黨不斷製造事端，使民眾無法關注施政的錯誤，以此轉移民不聊生的痛苦。

自2000年民進黨執政以來，台灣不婚、不生、不養、不活日益惡化；家暴、虐兒案件不斷升高；苦不堪言的照顧者殺害被照顧者的人倫悲劇日夜上演；人口每隔一代減少一半，缺人、缺工、缺學生、缺國軍。面對未來，國人四顧茫然，特別是青年人，看不到前景，只好躺平。

台灣在蔣經國時代，雖未達成完全民主，但充滿明天會更好的樂觀氛圍，經濟上亦是如此，所謂台灣錢淹腳目。反觀民進黨執政下的台灣，官員貪汙、腐化、無能、緋聞不斷；司法從大法官開始完全敗壞，盡失民眾信任；監察院只會吃飯拉屎、毫無作為；民眾水深火熱，憂鬱症確診超過125萬人，1/4人口因兵凶戰危、生活無著，夜不能眠；青少年自殺、自殘增加10倍，社會充滿暴戾之氣，「一眼不合」拳腳相向，甚至動刀動槍，隨機殺人已不是新聞。賴清德執政至今，有提出任何的政策措施嗎？有任何的改善成效嗎？明日台灣又該如何？

台灣人民是壓不扁的玫瑰，日本人占領台灣50年，有改變台灣人民任何的基本信念嗎？日本人要求改為過新曆年，但台灣人民照樣過農曆年、吃元宵辦燈會、端午划龍舟吃粽子、中秋賞月大啖月餅。日本的統治從未能改變台灣的中國元素。為迎向未來的台灣，國人必須奮起，求生存必須革命，革命並非流血，而是從改變觀念開始。

最大在野黨的領導人更有責任洗面革心。經國先生說「我也是台灣人」，是在他是中國人的脈絡之下說的，就如孫中山是廣東人，當然就是中國人。今日某些國民黨高層不講自己是中國人，馬英九任台北市長及總統時，年年紀念228，但從未將整個操場堆滿漢人及原住民人頭的照片入祀228紀念館，也不緬懷莫那魯道及羅福星，這是馬英九的重大失職。教改更是嚴重錯誤，去中國史則成為無根的「台灣族」，難道民進黨高層的祖先不是從唐山過來，而是從石頭蹦出來的？

第三勢力的曇花一現，台灣又重返藍綠惡鬥的局面。由此看來，不論是政黨還是個人，回歸血緣、歷史、文化的自我認知，才有立足的根基。柯文哲的重傷、民眾黨的泡沫化，國民黨難道還不警醒嗎？（作者為前衛生署長）