現任司法院7位大法官10月底將屆退，總統賴清德提名7位大法官人選遭各界批評酬庸意味濃厚，而且大部分人選政治立場偏綠，更被外界質疑賴清德將司法院應嚴守之超然與獨立性棄之不顧，未來的立法院人事同意權將再掀起朝野對立。

副總統蕭美琴指出，賴總統此次提名有4項核心價值，就是要充實大法官組成的專業性、進步性、國際化，且要兼顧理念與實務。但提名司法院院長張文貞、副院長姚立明以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡擔任大法官，這些人是否適格？有無失衡？朝野全民可從幾個面向檢視。

先從最爭議的「政治立場」來看，張文貞是「民主進步黨聲請國會改革法案所指定之鑑定人」，姚立明是「賴清德競選總統時之競總主任委員」，這兩人被提名不僅酬庸意味濃厚，也透露賴清德想要確保封殺國會改革的決心。

廖福特是民進黨中央黨部仲裁委員，曾經擔任賴清德接任民進黨主席的監交人，他也是中天換照案聽證會的鑑定人，主張不讓中天換照，深綠立場鮮明。

劉靜怡曾擔任《黨產條例》釋憲案鑑定人，主張沒違反憲法。政大教授何賴傑曾在太陽花學運時，批評時任行政院長江宜樺「歷史會留下你的罵名」，這兩人政治立場偏綠，而成大陳運財教授也被視為和賴清德本命區的台南有地緣性的關係。

若從「背景資格」分析，《司法院組織法》第4條規定的大法官資格共計6款，任何一款資格之大法官，其人數不得超過總名額1/3。另外，在《司法院大法官審理案件法》第10條第1項規定，司法院接受聲請解釋案件，應先推定大法官3人審查，而負責初步審查小組成員需由不同資格的大法官所組成，比如資深法官、檢察官、律師或法學教授。

但檢視這次提名人選，包括5名教授，若加上現任的謝銘洋、蔡宗珍、陳忠五等人，教授人數已明顯超過1/3的法律限制，將來在初步審查小組運作上也會衍生人選配置不均的問題。

再從「法學專業」來看，這次提名3位憲法、2位刑訴法專家，相對於屆退7位及續任大法官的法學專業，在民法、刑法、行政法、公司法等實體法的專業人選明顯被忽略。以台灣朝向國際化商業發展、民刑案件紛爭不斷、行政訟訴不絕的環境態勢下，日後憲法法庭的運作是否可以符合社會期待，值得檢視。

從賴清德「隱藏策略」的角度，大選時沒有對廢死明確表態，這次提名大法官卻有多人主張廢死，是否意味日後憲法法庭會裁判「死刑違憲」？以目前台灣大部分人民不同意廢死的情況，此次提名已隱藏了一顆民意炸彈。

大法官是司法正義的最後一道防線，此次賴總統提名失衡，不僅將引發立法院朝野對人事同意權的對立，若賴總統堅持提名人選，想利用大法官的釋憲權達到未來台獨修憲、制憲的企圖，更將引爆憲政危機，也會對日後的台灣發展、兩岸關係、區域平衡帶來重大衝擊。（作者為大學兼任助理教授）