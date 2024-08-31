從8月30日早上6點20分開始，檢方就到柯文哲家裡搜索，之後進行約談、複訊，直到隔日凌駕2時，當柯文哲表示疲累要拒絕偵訊時，遭檢方當庭諭知逮補，方才起算聲請羈押的24小時限制。

當檢警搜索而當事人在場時，就已經限制當事人的行動自由，例如不能離開、禁止使用通訊設備等；而柯文哲之後被帶往約談以及移動的過程，其對人身自由的限制也和逮捕類似，這段時間可說是「無逮捕之名，有逮捕之實」。

憲法第八條規定，「人民因犯罪嫌疑被逮捕時，至遲於24小時內移送該管法院審問」，但柯文哲案卻是檢方從早上6:20開始，就搜索柯文哲家裡，再要求被告以「自願」的方式接受約談，控制被告行動自由19個小時直到隔天凌晨2點，柯文哲想回家睡覺了，再當庭宣告逮捕，從這個時間點起算「24小時」的限制。

這樣的程序，顯然不符合憲法保障人權的意旨，也因此柯文哲決定聲請提審，由法院來審查逮捕是否合法。筆者認為，檢方若有充足證據，應該是先逮捕，24小時內聲請羈押，法院同意就可把柯文哲問到飽；而非以「無逮捕之名，有逮捕之實」的程序來規避24小時的限制。

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