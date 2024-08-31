昨日清晨廉檢調奔赴柯宅正式為柯文哲的司法考驗揭開序幕。截至目前，柯昨日午時遭帶回時所預告的：當晚必有「政治風暴」遲遲未到，就連一點暴風雨前的寧靜都絲毫未覺，反而是看好戲、看熱鬧以及冷眼旁觀的社會氛圍「格外濃厚」，不知柯本人作何感想？

儘管翌日民眾黨內已有發起「走了」的護駕行動，似乎激不起一點火花，更甭提引發民意怒火燎原。此無他，因為柯文哲最重要的護身符—政治道德，已在日前的大選政治獻金案與商辦案中被摧毁殆盡，留下難堪的一地雞毛。今天如果沒有爆發上述案件，就算柯文哲在京華城案有高度涉案的證據公布於世，極有可能的也會得到社會廣泛聲援司法不公的可能，哪怕是國民黨也應會願意伸出援手拉柯一把。然而大選政治獻金案與商辦案已經爆發，柯文哲與民眾黨就怪不得其他政黨與各界仍保持觀望甚至質疑的態度。

「禍福無門，惟人自召」，柯應自我檢思何以至此。首先，如果柯過去沒有講了那麼多高道德標準在如今看來是「幹話」的政治語言，做的卻是違反他自己高道德標準的「破事」——破事也一一揭底，相信柯口中的「執政當局」也會投鼠忌器，延後處理京華城案不是不可能。

次則，如果當初大選前的藍白六點協議柯文哲有履行藍白合的契約諾言，就算今天藍白合沒有贏得總統，相信藍營高層及其支持者，至少也會基於盟誓舊情，大力給予政治聲援，而不會是現在的「坐觀成敗」態度。

再者，亦是最為致命者，可嘆柯文哲從政治獻金案的450萬授權費匯入私人帳戶，大選補助款4300萬優先用於購買私人商辦案，早已讓多數民眾看清柯是一個凡事都優先想到自己，不像陳水扁雖然要拿還知道要「分享」籠絡人心，自絕於眾人。所以當年阿扁出事不少民進黨人士還會「吃果子拜樹頭」第一時間點兵勤王，反觀柯文哲至今仍是寥寥數人，不勝唏噓。

對於民眾黨本身及其支持者而言，必須認識到柯文哲陷入四面楚歌是板上釘釘的事情，冒然跳入司法漩渦救柯越深，民眾黨這尊政治泥菩薩只會越發自身難保。其要思考的問題是，台灣社會以及民眾黨需要的是一個有柯文哲的民眾黨？還是沒有柯文哲的民眾黨?此將決定民眾黨的前途所在。

而柯文哲如要自救，應先從態度做起，或者是說「改起」。柯文哲實應重拾其所說的「財團老闆也是市民」那副眾生平等的邏輯，收起他對檢調人員狂妄咆哮地批評「對待主要在野黨黨主席」所隱隱發出的特權意識，師法陳水扁企圖製造政治迫害的社會氛圍。心平氣和面對司法，高呼我相信台灣司法會還我公道，反而還能「穩住人心」，創造「政治解決」的可能性發生。

至於國民黨該不該幫柯文哲？只能說救溺萬不可跟著跳下水，只會是救人不成反遇難。國民黨切勿高估自身在綠海政治暗流下的游泳實力，萬一往後證據顯示越來越不利於柯文哲，甚至「執政當局」出手教訓好事之徒，藍營豈不自討沒趣？藍營該做的是「圍魏救趙」，持續呼籲社會各界關心綠營那些在蔡政府時期明顯圖利卻苦無下文的破事，勿讓柯案成功為綠營執政貪腐轉移焦點。

最後，就算真的有來自於「執政當局」的政治打壓，那也得分為兩類，一類是羅織罪名構陷忠良，一類是己身不正授人以柄。前者不用刻意帶風向自然會引起社會指謫，後者則是就算帶了風向也無法引起民意主流的關注同情。目前的柯案究竟是屬於哪一類？相信眾人心裡有數，社會也自有公評。

（作者為自由撰稿者）

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