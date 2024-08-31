監察院經過近1年的調查，近日終於公布對進口雞蛋專案的調查報告，提出5項糾正、6項檢討改善意見，並指出相關人員責任部分因檢調仍在偵辦中，將另案處理。從調查報告中可見農業部（包含改制前的農委會）整個採購過程荒腔走板，違法失職問題嚴重，惟監察院僅對農業部提出糾正，卻未對主導該採購案的前農業部長陳吉仲等人提出彈劾，監察權形同虛設。

2022年起爆發嚴重的高病原性禽流感病毒（HPAI）疫情，造成雞蛋短缺，購蛋民眾大排長龍，雞蛋價格持續飆漲，引發嚴重民怨。農委會則以「專案進口」來因應，補貼數以億顆計的外國蛋進口，並宣稱該政策是「全民得利」。但主管機關卻只公開部分數據與合約內容，並隱匿了關鍵條款，縱然經輿論及立法院在野黨的質詢，仍不願公布採購細節。

監察院自去年9月才開始啟動調查，8月30日公布調查內容才揭發幾個嚴重的問題，例如：大家原以為農業部於去年3月1日與成立不到半年的超思公司簽約，採購近9千萬顆的巴西蛋。但該報告顯示，農業部交辦中央畜產會辦理雞蛋緊急調度相關計畫，畜產會早在2022年8月就與超思簽署「履約情形確認書」核對交易數量，但當時超思尚未設立登記，而當年已採購總計16批次、2500萬餘顆日本雞蛋。採購程序不僅涉嫌違法，還可能圖利特定廠商。

更離譜的是，畜產會採購雞蛋竟連基本的雞蛋數量及品質等均未進行驗收；畜產會容許超思先行墊付進口雞蛋貨款，並於付款後、交貨前，以代墊貨款匯款單據向該會請款，報價評估機制蕩然無存；承辦人員逕依貿易商提供之錯誤單據即如數支付款項。

除了監察院所指的違法事端外，農業部以農發基金來支應專案進口經費，顯已違反基金設立的目的與牴觸母法《農業發展條例》的規定。農業發展基金設立的目的在於「增進農民福利及農業發展」（第54條第1項）。對進口蛋的補貼不僅破壞市場機制，大幅減損蛋農的收益，且將降低蛋農生產意願，直接衝擊國內雞蛋產業的發展，完全不符合設置農業發展基金的立法意旨。

農業部以鉅額的經費補貼進口蛋政策，政策必要性深受質疑，採購過程為所欲為，無視法令與契約內容，監察院直指「於貿易商資格、驗收作業、履約情形、經費核銷及雞蛋銷毀等作業程序，均涉有違失，農業部有失監管之責」，因而提案糾正。然糾正案只能促其注意改善，多數部會只會虛應故事以書面答覆監察院，效益極為有限。

回想去年輿論質疑雞蛋專案進口時，農業部前後任部長不僅置之不理，還宣稱政策合法，並護航承辦廠商，還威脅對指控者提出告訴。《監察法》第6條明文規定：監察委員對於公務人員認為有違法或失職之行為者，應向監察院提彈劾案。監委此次報告列舉農業部各項違法事態，卻將理應彈劾負責官員的責任推給檢調，可謂是自拔牙齒的老虎，再次證明監察權的自我墮落。

（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）