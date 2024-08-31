今年總統大選之後，就有不少人認為「一人黨」的民眾黨可能會和過去一些小黨一樣泡沫化，步下台灣的政治舞台。沒想到的是，因為民眾黨主席柯文哲「這一人」涉及貪瀆弊案，讓民眾黨提早進入泡沫化的進程。

柯文哲可能涉及的弊案有多少，坊間目前排列出來的，除了檢廉目前正在偵查的「京華城容積率案」，其他還有至少4件之多。在柯還沒有被逮捕之前，傳聞中的弊案還處於檢廉可能「不會認真查」，或「很難著手查」的階段。

但是，當柯文哲於8月31日凌晨被檢察官認為涉及貪瀆的罪嫌重大，而予當庭逮捕，柯文哲的人生、民眾黨的未來，就進入了一個新的急下坡階段。若是柯又被法院裁准羈押的話，外界傳聞的這些弊案可能會如湧浪般，一波波地往柯身上撲來。

柯文哲被檢廉從家裡帶走之後，迄今說過或做過的最有力行動，就是對檢廉強調，他是「主要政黨的主席」。從檢調偵辦大人物弊案的經驗，只要這個大人物的權勢還在，特別是外界還預期這個大人物有更大的人物撐腰，可能從檢調的辦案中「脫身」，那麼，檢調對大人物弊案的查察就會阻礙重重。

以柯文哲可能涉嫌的弊案來說，很多與柯共同涉嫌弊案，或是對弊案知情，甚或掌握相關重要事證的人，在檢調還未發現他們之前，他們就會開始為自己的利益考量是否要檢具事證主動向檢調「和盤托出」。

他們的考量，主要就是看民眾黨在柯文哲這一事件中的「表現」，以及柯是否能順利脫身。正所謂「樹倒猢猻散，牆倒眾人推」，相關的共同涉嫌人、知情人很可能在看到柯被聲押後，認為「柯文哲完了」，「民眾黨不可靠」了，就會在檢調找上門的時候，開始為自己的利益「和盤托出」，甚至爭取轉為「汙點證人」。

所以，從柯文哲被檢調傳喚之後，民眾黨中央的聲言力挺，柯主張檢察官逮捕程序不合法，幾乎都是在試圖鞏固柯陣營的政治力量，穩住民眾黨的根基，避免讓外界、柯粉及相關證人形成「民眾黨及柯文哲倒了」的印象，而造成「眾人推」的不良後果。

其實柯文哲聘請的律師都當過多年檢察官，最清楚檢調這次約談及傳喚柯的法律程序，沒有什麼好挑戰的。但角色互換，他們既然當了被告的律師，自是依被告的要求，該做什麼就做什麼。

從檢廉傳喚柯文哲的過程看來，檢察官不僅沒有違反法律程序，還對柯相當禮遇。一般來說，檢調針對一般的犯罪嫌疑人執行搜索及傳喚時，通常會做「兩手準備」。開一張傳喚通知書讓調查員出示給涉嫌人。如果涉嫌人拒絕接受傳喚立即隨調查員動身，那麼調查員就會出示檢察官簽發的「拘票」，讓調查員把被告強制拘提。

柯文哲願意從家裡和廉政官「同行」至廉政署接受詢問，警詢後又願意同行到地檢署接受檢察官複訊，也算是他與檢廉人員的「相互尊重」。但8月31日凌晨，柯突然不願接受夜間偵訊，檢察官也依法要讓他休息後再訊問，沒想到柯不願在地檢署休息，要離開，弄到檢察官不得不當庭告知逮捕，將原本「好看的場面」搞到難看了。而北檢訊後更依貪汙罪向法院聲請羈押禁見，看來柯文哲這次凶多吉少了。（作者為資深媒體人）