潛艦國造是政府既定政策，且在執行中，能否成功的變數很大，第一艘「海鯤號」尚未進行海測，賴清德政府就迫不及待，宣稱7艦齊發，行政院日前奉命核定潛艦國造計畫，預算高達2840億元，著手籌建7艘新式潛艦量產。這個計畫未經充分論證，更無可資依循的先例參考，因此引發重大爭議，咸認賴政府操之過急，冒很大的軍事和財政風險。

預算太龐大走巧門

行政院此舉是在走巧門，賴政府想藉立法院審查跨年度預算的慣例──頭過身就過，保送鉅額預算過關。但原型艦「海鯤號」尚未海上測試，現在就先編列鉅額量產經費，恐怕造成預算的失準。道理很簡單，量產預算的編列應該循序漸進，不宜在海上測試尚未開始、量產構型無法確定的情況下，就編列金額龐大、長期程的量產預算。

立法院過往處理跨年度預算案時，確實存在「第一年預算通過後，後續年度通常不會再否決全案」的慣例，行政部門也常利用這個巧門，在第一年只編列小額預算，造成既定事實，技巧性地讓總額龐大或較具爭議的計畫過關。現在國造潛艦原型艦尚未完成測試前，行政院就想先取得立法院對後續量產預算的授權，無非是一種強迫性的政治手段運用。

國軍從無潛艦原型艦的測試經驗，潛艦製造過程比水面艦複雜許多，加上建造中的潛艦是幾近全新設計，風險原本就高，許多問題可能在海測階段才會浮現。賴政府應是評估其挑釁中國大陸的台獨路線可能引發反制，所以必須及早備戰，一次編列國造潛艦的量產預算。但如果測試發現重大問題，所有的計畫是不是都要歸零？

民進黨執政8年多來，兩岸關係持續惡化，並在美國施壓之下，國防預算持續增加，目前已將GDP占比3％作為目標；這個比例將對其他方面的預算產生排擠作用，而潛艦國造也對其他國防預算產生排擠，但從蔡政府到賴政府，對國防預算毫不節制，立法院在野黨團也不願承擔「罔顧國防安全」的罵名。其他開銷尚可細細琢磨，但潛艦一艘造價起碼400億元，7艘、14年達2800億的巨額預算都是民脂民膏，不能不審慎評估。

賴清德上任前就赴台船聽取國造潛艦機密簡報，不明就裡就輕率表達7艘後續艦應一次做好而不必分批建造的立場，海軍高層對此卻有疑慮。海鯤號風波未息，企畫爭議不斷，又是預算暴增，又是弊案滿天飛，又是主事者辭職；而黃曙光表達辭職後，爆發潛艦國造機密信函外洩情事，讓各方對潛艦小組能否順利完成任務更沒有信心。如今疑慮未解除，經驗未奠基，就匆忙確定7艦同步上馬，簡直是一場大冒進，會不會成為一場噩夢，實在令人憂心。

決策太粗糙爭議大

操持這麼重大的建設、編列這麼龐大的預算，絕對要審慎行事，所以原先潛艦小組的規畫傾向於分批建造，而不要一舉定案。賴清德在兩岸政策上採取冒進政策，面對愈來愈趨兵凶戰危的台海局勢，因此認為如果製造的速度不夠快，將使戰力形成太慢，無法取信民眾有足夠的防備能力。在這種政治思維之下，乃將實際建造上可能出現的問題擱置，先一次把預算匡列下來，然後潛艦再陸續建造，這分明是一種強逼立法院俯首稱臣的政治陽謀。再說，14年的期間早已跨過賴清德的任期，到時若有紕漏，他是否像蔡英文一樣，一句「2024以後不關我事」，把爛攤子丟給無辜百姓。

立法院面對這個霸王硬上弓的作法，妥善的應對之道，應是主張必須等原型艦的測試符合標準並確立安全無虞，而且縝密評估戰力需求，確定有此需求後，還得配置充足的造艦產能，並逐年編列預算，才有可能放行，而不是像前瞻計畫8年8800億一樣，民進黨執政縣市把預算分一分，然後就打水漂了。如果立法院受制於民進黨政府，粗糙行事，匆忙放行預算，立法院對於未來可能出現的不良後果也要負連帶責任。

國艦國造的問題爭論已久，我國是不是有能力自造國艦是一個問題，有沒有必要自造國艦是另一個問題。以兩岸軍事失衡的態勢，台灣再怎麼造，艦艇的作戰能力都無法和解放軍匹敵，反而自陷於引戰的危機。只有爭取兩岸和平發展，才是長治久安之道。有沒有必要大舉造艦，賴政府應三思！