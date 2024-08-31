從選市長開始，他的輕言浮語，我們只認為他講話直率，這就是柯P嘛！他最後退出藍白合，大家說他一定有他的理由；和國民黨的約定食言，大家認為國民黨大吃小；柯文哲自行參選，我們認為他並非有意說謊或誤導。

他屢次說謊、誇口、抹殺真相，媒體因為他幽默、苛刻、四兩撥千斤都必須報導，也不查證，就是字字照登，他操弄民粹及各種議題，總是滿足大多數人的胃口。

不要說他在市長期間的爭論，在2009年陳水扁嚴重貪汙、洗錢等案件被判刑入獄，之後健康狀況惡化。柯文哲以台大醫院醫師身分數度參與對陳水扁的健康評估。他的報告關於陳水扁漏尿、手抖、帕金森症，報告始終引起爭論，但是柯文哲從此在公共領域一躍成為顯赫人物。

他原為深綠人士，也自許為台灣獨立奮鬥，但在台北市長時期，忽然變色為「兩岸一家親」，今年總統競選中，又變為台灣主權，典型的變色龍，但許多人都願意原諒他，不願意說他輕易改變原則，因為大家認為他清廉自持，棒打財團，至少可以替小人物出氣。

但是近期柯文哲的人設崩壞，近日柯文哲則因政治獻金做假帳，又涉嫌捲入京華城容積率案件，且傳出用總統選舉補助款購買辦公室，放入自己名下；陳佩琪去看豪宅，不管法律如何判定，如此多案件，如此多涉嫌，已經不是意外、不小心可以說了，小草該覺醒了。

可悲的是柯文哲從政十餘年，不管在何種階層，都有人視他為英雄，尤其年輕人，崇尚他的機巧、善變、說謊、搪塞、少原則，嚴於人、寬於己，成為部分擁護者的價值觀，在總統選舉裡獲得369萬466張選票，得票率為26.46%，未來柯文哲偶像形象崩塌，法院秉公處理他的案件，或可改善社會風氣於萬一。

（作者為資深媒體人）

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