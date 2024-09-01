2024年8月26日日本防衛省報告稱，「中國運九（Y-9）偵察機侵犯日本領空」。從地緣環境來看，共機選擇位在日本邊境「男女群島」發動奇襲，顯然是有備而來。這是中日在東海周邊區域的攻防戰，中國為確保對彼此戰略平衡威懾力度所採取的回應措施。這次事件，雖然不至於爆發中日軍事衝突，卻間接衝擊兩國修復關係的進程。

Y-9 是一款心理戰的戰機

雖然Y-9戰機進入日本領空只有短短兩分鐘，此舉仍具有幾種戰略意涵，這是中國試圖打擊日本士氣，讓日本心裡感到難受，回應美日安保條約防衛「東海-台海」的承諾，同時測試日本西南諸島戰略的反應能力。

2024年日本防衛白皮書的序言中指出，「中國正迅速增強軍事能力，且在包含釣魚台列嶼周邊的東海與太平洋等地區讓活動愈發頻繁」。白皮書更稱，中國的軍事行動是最大的戰略挑戰。

白皮書中特別把釣魚台拿到序言來講，挑明直接跟中國嗆聲，7月底美國日本在國防外交2+2會議上，美國又再次重申，「美日安保條約適用於釣魚台」。無論是白皮書的嗆聲與美日同盟對於釣魚台列嶼的防衛聲明，挑起中國的敏感神經，中國面對的是極其不可預測的對手與敵人，必須採取相對應的措施反擊。

這次出動偵察機Y-9奇襲日本領空兩分鐘，逼迫日本緊急出動戰鬥機，並發表嚴正聲明抗議中國不當行為。然而，中國政府對此否認到底，並表示這是飛行員失誤造成的。這種四兩撥千金態度回應，其實是一種技術，目的在測試日本反應，打擊敵方心理戰的運用。

Y-9與美國EC-130J Commando Solo類似，具有心理戰功能，該機配備高功率無線電廣播設備，能夠干擾敵方通訊管道，透過播放大量宣傳廣播打擊敵方士氣。在戰機上安裝衛星通訊天線複合體，以利進行網路戰，並透過網路媒體傳播假訊息。

除了心戰戰功能，Y-9主要用在南海與東海鄰近地區收集情報，監視敵方無線電通訊並攔截敵方雷達訊號，遂行偵察、情蒐電子偵察任務，監視日本航空地面雷達與機動載台的運作。

測試日本反應能力

從西南群島九州向西南延伸至台灣，這塊區域存在多重、複雜的主權爭端，各個國家與其盟國都在爭奪主權議題上，進行各種複合式的競爭與平衡。

自從2018年日本進行戰略調整，將北方防禦俄羅斯戰略目標轉移至強化西南諸島安全，防止來自中國軍事威脅，日本內閣會議通過防衛計畫大綱與中期防衛力整備計畫的電子戰能力方針，強化空海軍配備先進電子戰系統。

2020年3月，日本陸上自衛隊在宮古島駐屯地正式成立新的岸基反艦飛彈單位，配備日本自製的12式岸基反艦飛彈，成立303岸基反艦飛彈中隊，部署在石垣島，再加上電子作戰部隊，日本防禦中國的威脅措施，從空中擴展到海陸空全面部署。2021年陸上自衛隊電子作戰部隊，部署於熊本市屯地，強化西南方離島安全，與「水陸機動團」協同作戰。

2022年共軍圍台演習期間，其中5枚飛彈落入日本東海區域專屬經濟區，逼迫日本升級西南諸島軍備與兵力，在2031年前將西南諸島的防空飛彈部隊擴充至目前的3倍，才能維持與共軍的軍力平衡。

美日同盟誓言維護西南諸島周邊區域安全，其中涉及釣魚台與台海安全，如果美日同盟行動與中國利益產生衝突，位在邊境地帶的西南諸島地區，最容易成為攻擊目標，這次「男女群島」事件是一個指標，更何況鄰近熊本半導體重鎮，是日本經濟命脈。

面對中國各種招數來勢洶洶，在尚未完成修憲情況下，自衛隊還未具有完全反擊能力，維護國家安全上，實力與信心都不足，心裡更加緊張，無法輕鬆看待日中關係。

戰術「互損」關係難恢復

中國外交部長王毅對日本外務大臣上川陽子表示，「中日關係正處於關鍵階段，要嘛前進，要嘛落後」。兩國都希望戰術互損關係，恢復到戰略互惠關係的狀態。然而，這次Y-9侵犯日本領空，雖然不至於爆發軍事衝突，其後果可能加深戰術互損關係。

中日在各個領域對立與抗衡越來越明顯，影響兩國修復戰略互惠關係，負面因素超過正面因素，威脅超過合作與共贏，政治缺少互信，日中關係的改善，比較艱難。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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