剛展開第三個五年任期的印度總理莫迪，近期忙於穿梭外交，繼7月初訪問俄羅斯，並與俄國總統普丁就發展本國貨幣雙邊結算系統達成協議後，又於8月23日在基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基，表達印度願在任何和平努力中發揮積極作用。隨後，莫迪又分別與美國總統拜登、普丁熱線，強調支持和平結束戰爭的立場。

自從2018年中美貿易戰、科技戰，以及2022年俄烏戰爭爆發以來，印度成為少數能夠自在地遊走於東西方陣營的國家，縱使西方已對俄羅斯進行經濟制裁，印度仍持續和俄國有可觀的貿易往來。不禁令外界好奇在莫迪的第三個任期中，會將印度政經影響力提升到何等局面。

推論未來五年印度的發展前景，可先看莫迪前兩個任期的經濟成績單。擁有14億人口的印度，在莫迪主政下的十年平均經濟成長率約6％，2014年印度GDP排名全球第十，2023年上升至第五，僅次於美、中、德、日。據國際貨幣基金（IMF）預測，印度GDP可望在2025年正式超越日本。在股市方面，印度股市從莫迪首度執政時的24,271點，到今年8月底已突破82,000點，漲幅高達238％，市值突破5兆美元，成為全球第四大股票市場。

事實上，自從美中競爭掀起全球供應鏈重組之後，印度即和東協、墨西哥一樣，獲得全球外資企業的高度青睞。以美商蘋果為例，目前全球每7支iPhone就有1支是在印度製造，且占比持續攀升中。

儘管莫迪十年執政成績不俗，但在今年大選中，選民並未給他及其所屬印度人民黨相對應的選票支持，只能用「慘勝」來形容。相較於2014年和2019年的兩次大選，執政黨均獲得人民院單獨過半席次，但今年選後，莫迪必須和友黨合作，才能在國會取得過半席次。

今年印度人民黨的席次大減，與近年經濟成果未能雨露均霑，以及莫迪獨尊印度教並大力推行多在北方邦使用的「印地語」有關，造成其他宗教（如穆斯林）和使用「泰米爾語」的南方選民的強烈反制。

「南北分歧」一直是印度政局中非常敏感的話題，雖然莫迪努力將自己塑造為印度有史以來最好的管家，但富裕的南部選民多數不買帳。印度經濟發展呈現極為明顯的南北不均，以中部的中央邦為界，北印度是傳統政治中心（首都新德里即在北部），而南印度則是自英國殖民以來經濟發展相對蓬勃的地區。

印度南部邦除了都市化程度較高之外，印度46％的電子產品出口來自南方，位於南方且有「印度矽谷」之稱的班加羅爾，更孵育出全印度46％的新創「獨角獸」。而南部五個邦（安得拉邦、卡納塔克邦、喀拉拉邦、泰米爾納德邦和特倫甘納邦）過去三年吸引了逾35％的外資，並貢獻印度30％的GDP和66％的IT服務業產值。如此懸殊的南北差異，也使得印度南部的人均所得比北部高出4倍之多。

對於外資企業和一般投資人而言，應如何看待莫迪執政的下一個五年？首先，在政治面，由於莫迪在此次國會選舉中贏得驚險，未來五年必將積極推動經濟發展，好讓北部鐵票倉支持者能對經濟發展成果更加有感，以穩固未來持續執政的基礎。

在經濟面，莫迪政府近年推動製造業發展的政策有兩大主軸：提高關稅和投資補貼。早期印度發展以農業為主，但它並未依循過往落後國家的發展路徑，也就是先農業、再工業，最後發展服務業。90年代，印度選擇以提供服務外包模式吸引歐美國際企業前往投資，因此造就了許多外商公司將電話客服中心、軟體設計等專業服務外移至印度，直到莫迪第二任期印度才積極推動製造業發展。

為了吸引外商投資印度，莫迪提高進口關稅，目的即在於讓外資更有誘因在印度投資生產，避免印度技術和資金兩頭在外。目前印度工業品平均關稅率約14.7％，反觀中國則為6.5％。值得一提的是，印度在2019年毅然退出由中國所主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）協定，也是考慮到一旦加入，必須在限期內對成員國調降關稅。印度自知製造業能力有待提升，若貿然加入RCEP，將來恐不敵中國製造業的強力競爭。可預期的是，莫迪的第三任期內，經濟發展仍是重中之重，積極發展製造業的主旋律不會改變。目前印度所推動的第二期「生產連結激勵計畫」，甚或有再加碼的可能。

今年2月，印度政府通過塔塔集團和日本瑞薩電子合計高達152億美元的半導體投資案；8月中旬，台灣科技業者至印度會見莫迪和地方官員，並決定加碼投資印度。從外商投資決策可以看出，在持續演變的全球供應鏈版圖中，印度的角色不容忽視，而近日MSCI上調印度在新興市場指數的權重，也反映出資本市場對印度發展前景的具體評價。