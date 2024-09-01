現任司法院院長許宗力等7名大法官10月底屆退，總統府8月30日公布提名司法院院長張文貞、副院長姚立明以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡擔任大法官，其中姚立明等人政治光譜明顯偏綠，在野黨抨擊酬庸味濃，表明將嚴加審查是否適格，未來立法院人事同意權將再掀起朝野對立。

投機政客 如何守護憲政

大法官是憲政的守護者、人權的捍衛者。蔡英文完全執政期間，大法官人選在爭議中仍全數過關，現任15位法官「綠友友」，趕在7名大法官任期將屆前迅速受理總統府等4個機關提出的國會改革釋憲案，未來若趕在任期結束前作成判決，並不令人意外。

外界期盼「少數總統」的賴清德能體認現實政治環境，避免重蹈2007年陳水扁提名8名人選，最後在國民黨杯葛下僅通過4人的覆轍，能藉此次提名機會，展現用人不分黨派的民主大聯盟理念，讓大法官能獨立行使職權，不受任何干涉。但檢視7名大法官人選的背景，發現不只「綠友友」，更有選後酬庸意味，其中，有「政治變色龍」之稱的姚立明獲提名出任司法院副院長，完全打臉府方所謂「專業性、進步性、國際化」並「兼顧理論與實務」的說法。

根據《司法院組織法》，司法院長綜理院務及監督所屬機關，院長因故不能視事時由副院長代理其職務。副總統蕭美琴特別提及選任姚立明的理由，是因姚有豐富歷練，能把複雜問題化繁為簡，讓人民能夠深刻了解，包括過去認為比較複雜及遙不可及的司法改革以及法律問題。然而從姚過去從政歷史，他在1995年代表新黨當選立委，2006年擔任「倒扁運動」副總指揮，2014年擔任柯文哲競選台北市長的總幹事，2024總統大選卻跳到綠營，擔任賴清德競選總部主委，完全看不到姚曾推動及提出任何司法改革主張，反讓人憂心其複雜政治背景恐利用職權干涉各級法院，加大社會對政治介入司法的猜疑。

更何況，姚立明當年輔選柯文哲還冒出「老鼠尾」懸疑的司法事件，幫柯贏得台北市長，雖聲明不入小內閣，柯仍投桃報李找了姚妻楊芳玲擔任法務局長，之後楊和柯鬧翻走人，反而有更好出路，獲蔡英文提名出任監委至今，如今夫妻可能一起報效黨國，連綠營也出現不滿聲音，畢竟姚遊走各政黨打滾，就是一名投機政客，更是賴選後的政治酬庸。

阻卻改革 加劇社會對立

其次，張文貞若出任司法院長確實是一大亮點，可彌補女性閣員不足的缺憾，但出線還是與她的政治態度有關，她是反對國會改革法案的功臣，她和被提名人廖福特、何賴傑一起連署背書反對法案，更擔任民進黨聲請國會改革法案所指定的鑑定人，賴清德提名張擔任德高望重的司法院長，不僅回報張的付出，也等同宣告國會改革法案已被判處死刑，毫無起死回生的機會。只是過去司法院長許宗力好大喜功，已把法官累得半死；憲法法庭成為第四審，更讓基層法官苦不堪言，現在許宗力走了，來了個也是學界出身的張文貞，雖然張拋出透過E化改善法官過勞等司法沉痾，建構法院的社會信任，但學者空有理想抱負，已讓基層法官炸鍋和擔憂。

此外，人權學者廖福特除了是民進黨中央黨部仲裁委員，曾擔任賴清德接任民進黨主席的監交人，很多法律見解被認為是挺綠的「台獨派」；他更是中天換照案聽證會的鑑定人，主張「不是給予執照就永久持有，換照審查時也要達標」，等同間接助長NCC獨裁濫權，讓台灣淪為政媒集團化的推手。其他學者劉靜怡和挺太陽花學運的政大教授何賴傑也被認為政治立場偏綠；成大教授陳運財則被視為台南幫。就連唯一實務界出身的最高行政法院法官王碧芳雖較沒有政治色彩，但也算許宗力人馬。

賴清德提名依附民進黨的學者為大法官，在當前司法已經信任破產的情況下，勢必加大社會恐慌及對立，不僅藍白已表明將在立法院嚴加審查外，我們更反對把大法官崇高的憲法守護神者地位當成政治酬庸的工具，阻卻國會改革的腳步，因為這將製造更大的憲政災難及獨裁政府。