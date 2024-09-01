最近到花蓮旅遊，發現觀光客甚少，原來的排隊名店都隨到隨吃，況且現在還是旺季的暑假期間。另外花蓮市街景蕭條，經濟亟待振興。花蓮在0403發生的大地震，以及隨後的凱米颱風和持續不斷的餘震，對當地的觀光業造成了嚴重打擊，這次災難性的事件對當地的交通設施和自然景觀造成了巨大的破壞，導致遊客數量驟減，經濟陷入困境。面對這樣的情況，政府必須採取積極的措施來恢復花蓮的觀光業，並帶動地方經濟復甦。

首先，政府應加強基礎設施的重建和修復工作。地震和颱風對花蓮的道路、橋梁等交通設施造成了嚴重損壞，直接影響了遊客的通行和當地居民的日常生活。政府應迅速撥款修復這些基礎設施，並確保未來的建設能夠抵禦類似的自然災害。這不僅有助於提升當地居民的生活品質，也能為觀光業的復甦打下堅實基礎。

其次，政府應推出專項補助計畫，鼓勵國內外遊客重新前往花蓮。可以參考2018年花蓮地震後的成功經驗，針對個人遊客和旅行團體提供旅遊補助（現在1人補助1000元的房價遠遠不夠），吸引他們重新回到花蓮旅遊。政府還應該與旅遊業者合作，設計並推廣新的旅遊路線，特別是那些受損較輕或未受影響的景點，以減輕遊客對災後受損景點的擔憂。

同時，政府應加強國際宣傳，向潛在的國際遊客展示花蓮的重建成果和持續的安全保障措施。由於媒體持續報導災後的影響，許多遊客對花蓮的安全性產生了疑慮。政府應積極利用國際媒體和社交平台，展示當地的重建進展，並強調政府在防災和應對措施上的努力，以重建國際社會對花蓮的信心。

政府還可以考慮引入長期的災後重建計畫，對受影響的旅遊業者提供低利貸款和稅收減免，幫助他們度過經濟困難期。這些措施能夠有效減輕旅遊業者的財務壓力，避免他們因無法維持營運而倒閉。

最後，政府應該積極推動社區參與，鼓勵當地居民參與到重建和推廣旅遊的工作中。利用組織社區活動、開展災後心理輔導，政府可以幫助當地居民恢復對未來的信心，並讓他們成為推動觀光復甦的積極力量。

目前花蓮像是棄嬰，任由自生自滅，在花蓮都看不到人民臉上露出笑容，大家心情都很沉悶，看不到希望。面對地震和颱風的災難，花蓮人民展現了強大的韌性，但政府的支持和關心非常重要。推動花蓮觀光業的復甦需要政府、企業和當地社區的通力合作，政府需要在基礎設施重建、旅遊補助、國際宣傳和社區參與方面採取多方位的措施，才能幫助花蓮逐步恢復成為台灣的旅遊勝地。

（作者為台北商業大學前校長）

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