許多人自稱「中華民國派」，卻對中華民國的概念與價值毫不在意，好像只要「中華民國」這頂帽子還在就可以安心。如果連自稱「中華民國派」的人都不願意從根本處釐清中華民國的概念與價值，自然會受到來自民進黨與中共的雙重擠壓，不僅「中華民國派」將凋零萎縮，最終可能連中華民國4字也不保。

蔡英文 切割1949前歷史

首先，中華民國派必須清楚，民進黨口中的中華民國已不是中華民國。只有馬英九論述的中華民國：中華民國是主權獨立的國家，台灣與大陸都是中華民國的一部分，或依據憲法與憲法增修條文，主張兩岸治權分立但都是中國，才合乎歷史事實與憲法規範，才是真正的中華民國。賴清德稱台灣是主權獨立的國家，現在叫中華民國，所以沒有獨立的必要。這是「借殼上市」的中華民國，不僅去除歷史脈絡，更違背憲政體制。

也是從蔡英文開始，中華民國的歷史從1949年切割，賴清德則嫁接17世紀大航海時代，中華民國的歷史與中華民國承繼的歷史傳統都從人間蒸發。換言之，台獨史觀取代了中華民國史觀，原先的中華民國被視為外來政權的「他者」，這就讓台灣人民處於一種「自我否定」或「自我分裂」的狀態，在民進黨政府不斷的教育改造與文化清洗後，台灣人會發現這樣的偽裝愈來愈難以自圓其說，摘去這頂帽子就只是早晚的事。國名與國史被任意與輕賤的對待，這難道是愈來愈親綠的「中華民國派」所要的。

除掉「一個中國」的中華民國，就是一個蒼白失血的殭屍，只會快速走下歷史舞台。真正的中華民國派，不能輕易妥協，任意讓出軀殼隨便讓人借屍還魂，中華民國派要堅持完整的中華民國歷史與文化精神！中華民國派所應認識的中華民國，不能只是艱澀無感的法典，還必須從歷史文化與民族發展的層面去開展，也就是向後看也向前看。

賴清德 切割大陸斷交流

所謂向後看，是指中華民國推翻滿清繼承中華民族、完成國家統一與抗日戰爭、台灣派代表參與制憲；及台灣被日人統治五十年，台灣人民的血緣、文化認同主要仍是中華民族，1945年台灣回歸中華民國懷抱，後因國共內戰，國民政府遷台，國民政府在台灣勵精圖治，堅守民主，維護文化傳統，這才是豐富的中華民國歷史。

所謂向前看，兩岸分裂分治固然有國際政治的因素，亦是中國百餘年來政治菁英救亡圖存的道路嘗試。兩岸分別進行不同的政治試驗與社會發展，在不同時期、不同領域曾各自綻放光芒，也曾犯下錯誤。在一個中國架構下的中華民國所獲得的成就，也是中國現代史中一種道路的開展，無論是康莊大道或是另闢蹊徑，都是可供14億中國人民思索與仿效的範式。

當中華民國認清自己在中華民族歷史的意義與價值，真正的中華民國派就不會反對兩岸的交流與合作。「一黨體制」固然為絕大多數台灣人所不喜，但是如同台灣每逢大選一家人都會為了投票爭得面紅耳赤，但是選舉完又是一家人和樂過日子。兩岸人民也可以從中華文化出發，運用智慧解決兩岸矛盾，共同開創新的中國道路。

所以，真正的中華民國派不會切割台灣與大陸，因為大陸與台灣同屬中華民國；真正的中華民國派，不會認同對中華民國歷史的閹割，中華民國承繼數千年的悠久文明，在大陸有過完成國家統一與抗拒日本侵華的光榮過去，在台灣擁有富裕、多元開放、文明進步的現在；真正的中華民國派不會否定民族認同，因為正正港港的台灣人也是堂堂正正的中國人！