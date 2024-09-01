民眾黨的最大經營風險，是全黨興衰全仰賴柯文哲一人的起落。隨著京華城弊案延燒，無論最終判決如何，民眾黨若要敗部重生，就得盡速跳脫一人政黨的思維，避免以黨為主體，替包括柯文哲在內的任何個人進行擔保，否則恐將陷入「柯滅即團滅」險境。

柯文哲捲入京華城弊案，民眾黨發聲明稱柯擔任北市長期間清廉自持，強烈譴責檢方羅織罪名。這形同是以黨的名義，為柯的清廉打包票；只是，無論柯是否做了法律不允許的事，都得由司法裁定，一旦判決有罪，賠上的將是全黨的社會信任與道德高度。

雖然政黨有時像幫派，老大出事，手下豈有不護駕的道理；然而，聲援歸聲援，更要思考明天過後怎麼辦。換言之，民眾黨當然要傾全力協助柯捍衛清白，但與此同時，實不應把黨的前途當成賭注。

尤其，無論柯能否從司法戰全身而退，可以想見的是，至少在以「年」為單位的偵查及審理期間，都難以抹去外界對他的誠信質疑；而民眾黨身為監督執政的在野黨，其領導者操守若被打上問號，監督的正當性必然會被打上折扣。就如同當年扁案爆發，民進黨因不願切割，也無法持平對陳水扁做出歷史評價，導致全黨一度被貼上貪汙標籤，2008年差點滅黨。

然而，民進黨終究執政過，即使烏雲罩頂仍保有兵馬及糧草，才得以度過那段猶如過街老鼠的慘痛歲月。民眾黨要捫心自問，自己有當年民進黨那樣的底氣嗎？如果沒有，就得開始思考如何讓民眾黨「去柯文哲化」，唯有如此，若未來最壞情形一旦發生，當柯遭判刑確定，黨內的有志之士，才不至於就此面臨「酒店打烊只能走人」的命運。