上月初《經濟學人》發文說，大陸在非洲全面經營，如今已成「全球南方」霸主，將成為第三世界的「希望」。做為大國經濟崛起，且與美國爭霸地緣政治的中國大陸，國內經驗其實扮演很重要角色，不管南征北討，對中國及對全球、特別是「南方國家」，都帶來深遠影響及巨大挹注。

本月4日至6日北京將辦「2024中非合作論壇」，這是繼2018年中非合作論壇北京峰會後、也是疫情後的再開場。「中非合作論壇」是大陸打進非洲第一個國家級標竿式國際會議，從2000年成立後就設定高規格目標，如2006首次在北京舉辦時，非洲53國就來了42國元首，大陸甚至邀請與台有邦交官員出席。

都說北京著重「頂層設計」，加上特有的「舉國體制」，中非合作論壇不斷升級後就成為「全球南方」重要基地，在國際全面出擊。以4日北京論壇為例，習近平將親自出席，並發表「攜手推進現代化，共築高水準中非命運共同體」主旨演講。不免俗，北京也必再宣佈對非優惠，甚至免貸免債，擴大各項交流等措施。

從大陸國內經驗看，中非合作很像早年的「東西扶貧協作」，一方有難八方支援，梯度推進再達漸進改革一樣。政府先為企業在非洲「造橋鋪路」，也才有陸企面臨國內疫情、經濟衰退、消費不振時，讓非洲成為企業的另一「投資藍海」。

《經濟學人》提到，大陸「綠地集團」去年至今投資非洲成長兩倍，達1600億美元；擁14.3億人口的非洲，購買深圳「傳音」智慧手機佔半數，單今年首季就賣了950萬部，市佔52%。陸企投資豈止這些，近期面臨「內捲」的大陸電動車，已開足馬力前進非洲，今年6月，哪吒汽車非洲首家門店在肯亞開設，計畫銷往20個非洲國家；小鵬汽車宣佈P7和G9兩款汽車6月底進軍埃及，上汽的智己因高CP值發現新大陸，打開新市場。

大陸就是藉由「中非合作論壇」、「金磚+」，在「全球南方」建立了霸主地位，也在全球治理賦予新的政經意涵。其中，「一帶一路」扮演了穿針引線的功能。日前，大陸發布《中非共建「一帶一路」發展報告》藍皮書顯示，大陸在非洲新建和改造鐵路1萬公里、公路近10萬公里、橋樑近千、港口近百，搭起輸變電線路6.6萬公里、骨幹通訊網路15萬公里。此外，北京和32國簽署雙邊投資保護協定，對27個最不發達國家98%稅目實施零關稅。《經濟學人》的感嘆並非沒原因，看在非洲人眼裡，中美高下立判。

非洲人長期以來有個夢想，用高鐵把非洲所有國家首串接起來。非洲通訊從4G逐步跨度到5G。背後都有中國人的影子。大陸前總理李克強說，中國是唯一可以幫助非洲工業化的國家，的確所言不虛。（作者為資深媒體人）