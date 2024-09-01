這幾天新聞皆聚焦在柯文哲及其政黨和家屬，尤其昨（31）日一整天的新聞報導都是民眾黨部和柯文哲家裡被檢調和廉政署搜索，柯文哲和妻子陳佩琪被約談長達17個小時，柯文哲還被檢察官當場拘留。

真是早知如此，何必當初，柯文哲如果料想到有今天，一定非常後悔去年聽從某些人的建議而不願藍、白合，才會落到今天這樣的地步，還不如好好幹個台大醫院知名醫生和教授，或許退休開個醫院、診所，繼續懸壺濟世還比較受人尊重，參與政治畢竟是一條不歸路，但老謀深算的柯文哲也不是誤入叢林的小白兔。

俗云：「槍打出頭鳥」，閩南話說：「臭屁死第一」。柯文哲號稱柯P，P的意思就是臭屁，自負自大、狂妄無人，容易患了大頭症被沖昏頭。從柯文哲種種思維和作為，可以看出他是一個非常自負的人，我行我素，口無遮攔，而且出爾反爾，翻臉易變，抑且不輕易認錯，凡事錯都是別人的錯。這樣的個性導致他今天嘗到惡果，自古以來，勝者為王，敗者為寇，民進黨執政下好不容易抓到柯文哲辮子，豈有不趕盡殺絕，永絕後患的道理。

柯文哲的民眾黨就如同當年從國民黨出走的新黨和親民黨，只憑藉柯文哲個人嘴炮敢說的魅力，拉攏聚集喊爽、聽爽的柯粉，可是這些人並沒有政黨的中心思想與向心力，所以一旦出了狀況就樹倒猴孫散，到最後也會泡沫化。柯文哲曾說猴子不上樹，不知道自己的屁股是紅的，要等潮水退去了才知道誰沒穿褲子，結果這些話套用在他自己身上，最恰當不過。

路走到現在，事已至此，再怎麼後悔也來不及，短視近利缺乏願景遠見。貪圖選票補助款，中飽私囊，買商辦、看豪宅，虛設人頭公司，林林總總，對這一切最感到痛心的應該就是小草，驚覺自己恐怕都變成了韭菜！（作者為台灣青年聯合會理事長）

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