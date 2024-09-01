台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲日前經北檢複訊後，被認為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。

烈日當頭，夜色蕭暗，許多民眾黨的年輕支持者守在外面，期待柯P平安出來，令人動容；但冷靜下來，柯主席究竟是司法犯還是政治犯？還是兼有？要釐清事實，靜候司法審判的結果。

對此，首先必須尊重司法調查，外界勿妄下斷語，小草們冷靜下來，從司法人權及程序正義替柯主席爭取到基本人權和訴訟權的保障，或許才是當務之急的工作。

其次，從鄭文燦開始等一系列司法大動作，有罪就要辦，但有太多巧合，太多不合常理的爆料，柯文哲後誰又是下一個？搞到最後台灣無論藍綠通通都有問題，這是台灣政治的悲哀？還是公正無私的查腐？

再者，民主政治搞到在野都沒有候選人，正好印證當選過關，落選被關的情況，當然政治人物必須自覺，管好家人、親信與團隊，否則隨時都可能出事。

值得一提的是，蔡壁如的處理十分得宜，從台中北上聲援柯文哲，是身為好友及幕僚的本份，她赴宜蘭縣替小草及黨員打氣時哽咽表示，「希望柯主席照顧好自己身體」。她強調，自己認識柯文哲30年，相信柯的清白，大家也都會給與柯主席溫暖支持。蔡壁如重申，她不具有中央委員的身分，因此當然就沒代理黨魁的資格，況且黨中央目前已成立緊急危機應變小組，來因應柯文哲後續各種司法爭訟的狀況。她既要尊重司法也要顧上柯的人權及身體；更重要的是，要幫助小草長大而不是讓他們對台灣政治絕望，小草除了光有熱情，還需有理性。

的確，年輕的小草或許無法接受，但事情既然發生，就應學習成長，學習從多個角度來看待問題，不要絕望喪志，更要從苦難中學習成長。

總之，尊重司法，勿枉勿縱，靜候司法調查，尊重審判結果，若是司法犯，本來就要為自己的行為負責，故只能就程序替柯爭取人權；若為政治犯，只能說素人從政終究不夠陰狠，成者為王，敗者為寇，在飄盪中的小草或許才能更堅強，別難過，擦乾眼淚，看清現實，才能學習成長；同時，請外界看看台灣的現況，是民主？還是專制？離民主更遠？還是離專制更遠？相信大家自有定論。同時筆者期盼法官能重視程序正義，公平審判，給出個可以令人信服的結果。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※