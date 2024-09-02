大陸電玩遊戲《黑神話：悟空》，一上市後引爆玩家熱潮，三天突破1,000萬套，銷量收入超過人民幣30億元。 這款遊戲開發商「遊戲科學」耗費七年、斥資約新台幣20億元打造，取材自《西遊記》，玩家扮演孫悟空造型的「天命人」，在電玩世界打怪冒險，販售一天就回本，最高線上人數高達300萬人。

《黑神話：悟空》不只在華人圈爆紅，也紅到歐美市場，許多西方玩家紛紛查找《西遊記》故事，影響層面不只在遊戲產業，更擴展到總體經濟，掀起大量電腦換機潮，帶動觀光旅遊業，讓中國大陸展現文化輸出與軟實力，堪稱神作。

文化軟實力的重要性與影響力，在剛結束的巴黎奧運會上也十足彰顯。以博物館與藝術區、艾菲爾鐵塔等文化場所為競賽場地，以塞納河為奧運開幕各國進場河道，加上聞名世界各大時尚品牌文創設計加持，作為文化大國舉辦奧運，法國十足展現其舉世無雙的創意與傲氣。

法國原本就是歐洲傳統運動大國，無論在足球、網球、高爾夫球都站在世界尖端。法國的體育及運動主管機關和台灣一樣隸屬於教育部下的體育部門。但法國首任文化部長馬樂侯（Georges Andre Malraux）曾說過，「法國不是一個文化部，而是44個文化部。」意指政府的每個部會都要有文化內涵，領導者必須能將44個部會建立起合作關係，一方面推動文化業務，同時也讓文化藝術做為國力的彰顯。

在日本的「文部科學省」掌管類似台灣的教育部、文化部、國科會三個部會的政務，整合在一起，既能發揮體育強項，也凸顯文化活動與研究。因此也造就日本成為亞洲的體育大國，更是東方文化的重要代表，文化在其間扮演了關鍵發動的角色。

韓國則在1993年成立「文化體育部」，但在1998年更名為「文化觀光部」，2008年則改組為「文化體育觀光部」。將文化、體育、觀光及國際行銷等任務捆綁在一起，透過文化強化整體國家的行銷功能 ，向世界傳播韓國文化，這20多年下來，無論在娛樂、時尚或生活體驗，「韓流」竟然成為橫掃世界的一大流行。

其他如英國，是在1997年成立「文化傳媒與體育部」，成為政府體育的主管機關，也肩負文化傳播重任。中國大陸前幾年也將文化部與旅遊局整併成文化旅遊部，事權統一，大多由原文化主管接管文化與旅遊業務，因為做為五千年古國，旅遊的內涵，文化是重中之重。

文化的工作涵蓋與影響，絕不只是一個部會可以搞定，都需要更多的橫向協調與共識。前任文化部長龍應台說過，文化部與各部會的關係就像是「方糖溶於水」，讓文化價值與理念貫穿各部會，才能統整分散而有限的國家文化資源。現任行政院副院長鄭麗君也早在文化部長任內，就提議仿效法國44個文化部的政策概念成立「行政院文化會報」，宣示政府對於文化施政的重視。

只可惜縱使有施政文化思維，但國家與民族認同仍左右了文化作為。文化做為與異國、跨種族的溝通接觸點，自古以來一直是各文明相互吸引或衝突的來源，善加運用能成為最有利的工具，反之則變成彼此看不順眼的所在。

台灣是中華文化聚集之地，過去戒嚴時代，推廣「中華文化復興運動」，大家多對中國文化認同沒有疑義，也認同自己是中華民族。但這幾年民進黨執政，從教改到文化藝術表演、甚至到出版獎勵，大搞反中去中化的意識形態，文化部今年力推千萬大戲－講述台灣400年的《1624》歌仔音樂劇，更早之前補助《斯卡羅》電影，說是呈現福爾摩沙之美，但卻設法與中國史觀脫離，大讚異族的入侵，罔顧原住民族的苦難。

《西遊記》是中華文化的瑰寶，也是全球華人的共同歷史記憶，台灣人對角色劇情耳熟能詳，兩岸三地過去也有不少《西遊記》影劇、遊戲創作，連世界聞名的日本動漫《七龍珠》，也受《西遊記》所啟發。如今《黑神話：悟空》驚豔全球，台灣還只能靠《角頭》系列等地方電影自嗨嗎？台灣再不從長計議，守護原本擁有的文化資源與故事素材，搶占中華文化的世界話語權，使出文化肌肉，發揮文化槓桿的力量，未來恐怕只會掉入連自己都看不下去的黑歷史中。