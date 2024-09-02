如何看台灣問題國際化是一個重要命題。在我看來，台灣問題國際化是後冷戰中美關係變化的一大表現。如果說冷戰期間本就存在台灣問題國際化情況的話，它基本上僅限於美日兩國對台海的干預，並沒有整個西方陣營或聯盟體系的行動。但現在不同了，在美國的發動、推動和主導下，眾多西方國家，或者說幾乎全部西方陣營成員，都或多或少以不同方式轉向了集體或單獨對台海干預，使台灣問題不僅成為眾多國家與中國雙邊關係的核心議題，也成為多邊關係的核心議題，甚至成了全球主要熱點和危機點議題。一句話，國際聯合干預台海成為台灣問題國家化主要表現。

美西方的作為與動機是什麼？可以從以下視角來看待和回答這個問題：在動機上，第一，美西方出於地緣戰略考慮的世界政治佈局，加固中國大陸家門口和出海通道上的障礙，繼續長期把中國力量封堵在第一島鏈內，阻止其成為海上強國；第二，美國出於顧及國際形象的世界政治取向，就是不能違背保護台灣的承諾和責任，以維護其提供公共產品和全球安全者的形象與信譽；第三，西方出於全球力量格局思考的世界政治策略，以台灣和台海為現成的便捷路徑與得力工具，如同烏克蘭之於防範和遏制俄羅斯的北約一樣。

在作為上，美西方可通過動員所有盟國及可影響的國際力量，從政治、經濟、軍事、科技、外交、輿論等方面採取支持和幫助台灣當局的舉措。政治上主要是把台灣拉進民主陣營、民主大會等，直接為台方提供國際身分和國際資源；經濟上加強對台經貿合作，甚至把台灣拉進某些多邊經貿合作機制；軍事上對台售武、互通情報、聯合軍演、遠途巡航，實際成為準軍事同盟關係；科技上利用、獲取和保護台灣晶元等高科技產品；外交上圖謀通過質疑聯合國2758號決議，來證明「台灣地位未定」，從而爭取把台灣拉進聯合國，還通過半政府方式為台灣開拓國際活動空間，擴大台灣的朋友圈，從國內外兩方面扶植「台獨」政權；輿論上則重點借助「台灣地位未定論」、民主-威權對立說、「武統即侵略論」、「台灣問題非中國內政論」等，為「台獨」製造合理自洽話語並影響國際輿論場，間接提高和鞏固「台獨」政黨治下的台灣的地位，為之爭取廣泛共鳴和同情。

美西方的根本目標是阻遏中國完成三大任務之一的國家統一，進而阻遏與國家統一並行的民族復興，從而長期維持既有西太戰略格局、阻擋中國走向海洋，以維護美國全球霸主地位和西方全球統治體系。

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※