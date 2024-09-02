鄭文燦外型憨厚、行事低調，雖然從未吹噓過他的智商有多高，但是他可是個十足的學霸。

出身小康之家的他，求學路十分順遂。高中畢業於明星高中建國中學，大學又考入第一志願台大電機系，可見他的智商絕對不低，還能專注於學業。如果他像其他同學一樣，堅持讀完台大電機系，畢業後不是進入台積電就是聯發科等一流企業，領著高薪及豐厚紅利，成為異性瘋狂追求的首選，從此事業一帆風順，職務節節高升，然後挑了個美嬌娘，娶妻生子，從此家庭和睦、人人稱羨。

然而卻因為他大學時熱衷於社會政治活動，毅然而然地放棄了電機系，轉往社會系發展。因為選擇了與其他電機系同學不一樣的人生道路，讓他日後雖然得到了政治上的位高權重與榮華富貴，卻因為無法抗拒權力財富的誘惑而誤入歧途，走上一條不歸路。

就像許多民進黨的菁英一樣，他在大學就努力表現自己的本土激進與關懷社會，除了擔任野百合學運召集人之外，還積極爭取台大學生會副會長的位置，還在台大校園裡發起有史以來第一場228紀念活動。果然很快就被民進黨注意到，畢業後從未在社會職場工作過，就被民進黨吸收栽培，從擔任黨主席特別助理幹起，一路從發言人、組織部主任、文宣部主任等職務，一路爬升。由於他的高學歷與學運經驗，讓他成為民進黨歷任正副總統參選人最鍾意的文宣部發言人。自從在桃園縣以最高票當選議員後，他的從政路出現了一條一望無際的平坦大道。

他在黨內加入了主流派系新潮流，在桃園市長任內更屢屢受到蔡英文的關愛與重用。雖然他的碩士論文涉嫌抄襲，但是絲毫不影響他在蔡英文心中的位置。人稱他為蔡英文「慈禧王朝」的「大阿哥」，可見他的位高權重，幾乎已經內定為王朝接班人，讓副總統賴清德備感威脅。

鄭文燦將他的聰明才智報效給了民進黨，如果懂得潔身自愛，不利用職權謀私利，那麼他在民進黨內的前途，必然無可限量。為了能有個碩士學歷來襯托他的身價，他不惜抄襲論文，他的急功近利、為達目的不擇手段的個性可見一斑。而身為總統的蔡英文，竟然像個溺愛自己不肖子女的母親一般，並不苛責他的論文抄襲行為，讓他日後習慣於遊走法律邊緣而無所顧忌。

或許是因為蔡英文本人的博士論文也是飽受爭議，所以沒有立場去批評涉及論文抄襲的同黨同志鄭文燦及林智堅吧？但是見微知著，如果一個黨對黨籍幹部的不道德行為視若無睹，就像是一個漏水的堤防小洞，如果對其視而不見，久而久之就會大片崩壞成為無法挽救的大決堤。所謂的「不道德行為」，包括了論文抄襲、學歷造假、婚外情、與財團勾結利益輸送、接受廠商有條件的選舉獻金、接受供應商的情色酒氣招待等等，都是一步步走向自我毀滅的不歸路。

鄭文燦貪污事件，只是冰山的一角，也是黨紀腐爛的一個徵兆。如果執政黨不懂對菁英黨員的行為準則進行約束，只會讓他們隨者執政黨的權力不斷集中擴大而跟著膨脹自己，進而吃銅吃鐵無所顧忌，不但是會亡黨，更會亡國。所有執政黨的種種政治理想，都會因為菁英黨員的相繼墮落而灰飛煙滅，甚至導致亡國滅種，不可不慎。

（作者為作家）

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