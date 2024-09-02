有職業球員涉入「合法」德州撲克，遭聯盟、球團處分；也有職業球員涉入德州撲克「賭局」，遭檢方起訴，台灣職業運動因經歷多次「賭局」、打假球」重創，社會觀感的道德訴求高於法律層次的討論，試問，如果國外風行的德州撲克是休閒嗜好，那麼日後涉入「打麻將 」，算不算賭？該不該罰？職業球員又應否接受高道德標準的約束？

有民眾說棒球是台灣的國球，台灣職棒不容選手有任何「違法失德」的爭議行為。但也有人認為職棒球員也是人，去合法的地方放鬆一下，有何不可呢？在回答這問題前，讓我們先想想，運動彩券是合法的，然球員能購買嗎？

職籃球員買該隊比賽場次的籃球彩券，任誰來看都屬「違法」；然職籃球員買與該隊完全無關的籃球比賽彩券，雖不能說是「違法」，但仍屬「不宜」；但職籃球員買足球彩券，有何「違法失德」的可議？「法」是死的，守法只是職業運動員最基本的道德紅線，就是陳金鋒、彭政閔不只能將紅線放大畫成區塊，才成就其更受尊重的職業運動員地位。

沒有直接或間接兌換金錢的德州撲克、麻將、象棋、橋牌、13支、排七、大老二都像桌遊，是動腦、消磨時間、增加友誼的很好休閒娛樂，任誰來玩玩有何不可。然輸贏的代幣能直接或間接兌換金錢，那麼娛樂就有了賭博之嫌，在大部份地方參與賭博都是不合法的。不過成年人在澳門、拉斯維加斯和郵輪等賭場玩德州撲克、麻將、21點、百家樂、拉霸就合法，在這些地方賭博都是法律所特許的。除非有合約限制，不然任何職業運動員在個人時間，要在合法賭場「賭一下」德州撲克，又有何不可與違法呢！

中華職棒明星賽結束後，有年輕球員涉足德州撲克場所引發高度討論。有人說德州撲克在台灣是合法的場所，為何要「道德綁架」去玩德州撲克的職棒球員呢？前述聽起來似乎非常合理，因為職棒球員也是人，只要沒有違法，為何要「道德綁架」職棒球員，限制他們不能去玩玩德州撲克呢？然而不違法，只是個人該遵守的最低底限，身為公眾人物和青少年崇拜偶像的職棒球員，其行為被期待該樹立更高標的價值典範，而不該只被要求僅僅是最低限的「合法」而已。

陳金鋒、彭政閔應不至於會說是玩德州撲克、打麻將是違法的，但陳金鋒、彭政閔本人絕對會與德州撲克館和麻將館劃出一個巨大的紅線區塊，會與金錢豹、PUB、夜店、陪客KTV劃出一個巨大的紅線區塊，更會與運動彩券、澳門賭場、地下博弈劃出一個巨大的紅線區塊，能在「法」與「德」間畫出不能逾越的紅線區塊，除了有好球技外，這更是成就其備受人敬重的主因。

德州撲克會所是合法的、麻將桌遊館是合法的、運動彩券簽買站是合法的、澳門賭場是合法的、金錢豹會館是合法的。但民眾會擔憂涉足這些場所的職業運動員，會因涉足的「量變」引發「質變」，會擔心「走多夜路」的會在運動職涯中「遇到鬼」。終究職棒球員涉足簽賭和打黑球，在過去也不是只發生過一、二次，民眾擔心「黑球事件」再度發生，因此對職棒明星的要求與期許也會特別高標。

民眾對身為職棒球星的要求，不只僅在能守法律底限的「不違法」，更要如陳金鋒、彭政閔等人般，能在「法」與「德」間畫出不能逾越的紅線區塊，並嚴守自律不逾矩。更希望身為公眾人物的從政人員、司法人員、教育人員等，也同職棒球員一般，都能將個人與職業的「不違法」底線提升到道德層次，成為各界職場被尊重與敬仰的自律者。

（作者為空大講師）