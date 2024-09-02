柯文哲無保釋放，證明第一，檢方沒有查獲柯文哲與沈慶京之間有任何金流；第二，沒有柯文哲干涉京華城案容積率決策過程的證據。訴訟有贏有輸，但對北檢，乃至於整個檢察體系來說更關鍵的是，如果繼續漠視鏡週刊屢屢得知偵查中內幕的現狀，要人民如何相信檢察體系的公正性？

從民進黨執政之後，《鏡週刊》就幾乎成為地檢署的地下發言人，獲取重大案件偵查中的內幕資料，而檢方也總是雙手一攤，說跟自己無關。但鏡週刊畢竟不會通靈，如果不是檢方洩漏，那鏡週刊又是從何得知？

可能的管道有很多，但如果都是洩漏給同一家媒體，那麼地檢署因為「檢察一體」向上級報告，再因為中央層級的政務機要洩漏出去的可能性，也是存在的。

筆者昨天和毛嘉慶到北檢，告發北檢違反偵查不公開，「洩漏國防以外秘密罪」，乍看之下「到北檢告發北檢」有些矛盾，但重點不是北檢有沒有查出誰洩密，而是「有沒有查」的動作。

如果北檢自清，審查所有接觸過相關資料的同仁通訊紀錄，又或者是約談鏡週刊的報導記者，詢問消息來源，最後還是找不出嫌犯，那是一回事；但如果北檢連查都不查，直接斷定「與我無關」，這樣完全沒有內部審查的態度，試問要人民如何能夠相信檢察？

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