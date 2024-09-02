進軍大陸市場20年的台灣高檔餐飲品牌鼎泰豐，決定10月底關閉北京、天津、西安和青島等地14家分店，退出華北市場。無獨有偶，台灣知名連鎖餐飲品牌摩斯漢堡母公司安心食品，也宣布裁撤廈門合資企業，將退出當地市場。乾杯集團同樣宣布縮減大陸市場營運規模占比，今年上半年關閉大陸7家分店，預計下半年還要收掉4家。

內需市場疲軟 復甦緩慢

鼎泰豐退出華北市場，除20年營業執照期限屆滿外，主要還是大陸消費市場復甦緩慢，餐飲業大環境不利，加上外國旅客回流不佳（占北京鼎泰豐客源約2～3成），連帶削弱鼎泰豐營收及獲利，因而做出關門決定。大陸內需市場疲軟，已對台商去留（尤其是與內需服務高度相關），產生重大影響。

依據大陸國家統計局統計，今年上半年大陸餐飲業收入仍維持7.9%成長率，但相較今年第一季成長10.8%，去年全年成長高達20.4%，成長明顯放緩。大陸知名商業登記平台「天眼查」統計指出，今年上半年餐飲相關企業註銷及吊銷量，高達105.6萬家，接近2023年135.9萬家的8成。大陸內需服務動能欲振乏力，不僅牽動當地內需企業生存，也強烈左右台商去留。

當然，影響大陸台商去留決定，並非只有經濟因素，兩岸政治氛圍及中美對抗引發的供應鏈移轉，也是關鍵。近年來，在民進黨主政下，兩岸關係急速惡化，台商在大陸經營如履薄冰，與大陸官方走得太近，很容易被扣上中共同路人紅帽子，嚴重的話還可能被以違反《兩岸人民關係條例》定罪。另一方面，大陸最高法院推出「反台獨新規」，情節重大者可判處死刑，也讓大陸台商感到不安，深怕不經意觸碰紅線。

更不用說，隨著中美對抗意識升溫、非紅供應鏈快速崛起，部分台商被迫面臨選邊站的兩難困境。尤其是台商從事業務若涉及高科技、戰略性物資、國家安全等敏感性項目，在難以擺脫美國長臂管轄權的前提下，只能選擇加速移轉產能，強化「中國+1」策略。凡此種種，自然會影響台商在大陸經營決策，也會牽動台商投資布局。

兩岸關係冰封 進退兩難

根據財政部統計，2023年台灣對大陸（含香港）出口比重下滑到35.2%，創下21年來新低水準，今年7月，這個數字更進一步跌落至29.1%。箇中因素，除與大陸內需市場低迷有關外，台商產能逐漸外移，讓過去以大陸為生產中心的三角貿易模式發生質變，也是重要因素。這絕非臆測，從台灣的外銷訂單海外生產比重及對陸投資變化，可以獲得進一步佐證。

6月底經濟部統計處公布最新「2024年外銷訂單海外生產實況調查」，從調查中可以發現，受到供應鏈加速移轉影響，在2023年外銷訂單海外生產比重中，中國大陸（含香港）比重降至37.8%，寫下2011年開辦這個調查以來新低紀錄，也較2016年高點49.8%少掉12%。經濟部投審司對外直接投資統計亦指出，2023年台商對大陸投資金額續減至30.3億美元，占整體對外投資比重則僅剩11.4%，同樣都寫下自2002年及1992年以來新低。

面對大陸台商出走與產能加速外移，兩岸政府都有責任，也必須正視這個問題。畢竟台商在兩岸之間的重要性，不管是作為兩岸經貿往來的推動者，或是兩岸關係的潤滑劑，對台灣或大陸而言，都是不可或缺、也是無可取代的角色。以台商的生產技術與管理能力，不只有助於大陸加速雙循環、提升消費，也能對大陸產業結構升級、實現供應鏈自主，提供正面幫助。而對台灣方面來說，台商每年從大陸賺到的外匯收入與匯回的投資收益，更是當下及未來貢獻台灣經濟的重要來源。

無論是站在修復兩岸關係或促進兩岸經濟的角度，台商都是資產而非負債，兩岸政府都應照顧與珍惜。