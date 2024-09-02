8月18日下午中美論壇社主辦，保釣促統聯合會、洛杉磯榮光聯誼會、北美洲台灣鄉親聯誼會、美中文化協會、加州國際教育研究院五個單位協辦在南加州蒙特利公園市Marriott Courtyard Hotel，舉辦了「鞏固台海和平基石 加深中華文明傳承——重修台灣『去中』 課綱演講討論會」。主講嘉賓是來自台灣的區桂芝老師和吳坤財教授。

這原本是一個理性的學術討論會，然而，不幸的是有些人卻把它變成一個政治表態的鬥爭場所，無端的汙衊、造謠、威脅、恐嚇希望能夠阻止會議的順利召開。但是令這些人失望的是出席者踴躍，超過兩百多人，我們必須臨時加40張椅子，並且會議過程非常活潑、積極，是僑界很少的高品質、成功會議。

這系列的破壞行為似乎預示台灣島內的政治鬥爭將延燒到海外，這絕對不是一件好事！因此，我們覺得有必要還原事實真相，避免同樣的事再次發生。

我們為什麼要辦這場討論會？主要的是強烈的使命感和責任感！對中華文明、對台灣人民的使命感和責任感！我們正處於一個人類歷史上偉大的時代，一個人類文明大轉折的時代，從500年前西方文明開始主導世界，到今天西方文明面臨嚴峻問題的時代。世界正在進入一個多元文明融合的時代，而領導這個變局者之一就是中國和中華文明的復興和重建。這是人類的希望，更給世界各地的華人，特別是兩岸的華人一個偉大的發展契機。

我們這一代人有幸親身經歷和見證了台灣、大陸和美國幾十年來的變化，深刻的感受到華人世界的崛起，這涵蓋了台灣、大陸、新加坡、香港、甚至包括了受中華文明深刻影響的日本、韓國和東南亞國家。以大陸為例，不論是科學、技術、體育、環境、交通、特別是人的素質，都發生了天翻地覆的變化。今天各地的華人社會所展示的安全、和諧、合作、機遇，都源自於傳統中華文明的潛移默化的影響，也使得世界各地有幸到這些地區訪問過的人們由衷的欽佩。

然而，在這變動的時代也必然帶來嚴重的危機。世界正在進入了一個自從二戰後從來沒有過的大國直接衝突的危機，如果不幸發生，將可能導致毀滅性的核子戰爭。現在，中東危機，俄羅斯和烏克蘭的衝突都在急劇的上升。 然而，一個更大的危機就是台海，如果爆發嚴重的衝突，那很可能導致最終的核子大戰。那將是世界性的災難，更是台灣人民的不幸，大陸人民的不幸，美國人民的不幸。這是絕對需要避免，也可以避免的。

我們來自台灣，深深感受到台灣人民希望過和平發展的日子。和平需要對話，對話需要基礎，而這個基礎就是共同的血緣和文化傳承。然而，不幸的是自從1990年後，台灣部分精英極力企圖創造一個獨立於中華文明之外的台灣民族史觀，具體的做法是透過持續的修改台灣從小學至高中12年的教育的課程大綱，來淡化甚至切斷中華文明紐帶。雖然課綱修正有各式各樣的表面理由，但是事實是它企圖切斷台灣下一代與大陸人民同文同種這個共同的紐帶，這必將不可避免的會動搖兩岸關係的和平基礎。這是絕對愚蠢而必須要避免的，更何況台灣新課綱的實施將嚴重動搖未來台灣人的競爭力。

這是個嚴肅的，而且重要的議題，需要邀請不同立場的人士做理性的表述各自的觀點。中美論壇社作為一個享有盛譽的獨立智庫責無旁貸願意出錢、出力、出時間來提供一個平台供大家討論。

我們從一開始就堅持辦一個開放、包容、非政治性的大會，所以伸出手廣邀富有聲譽的社團，特別是傳統上和中華民國有密切聯繫的僑團，也邀請來自大陸非政治性的教育團體，參加組委會共同籌劃這次演講會。美西華人學會和洛杉磯榮光聯誼會是最早答應參加協辦的組織，大專聯合校友會、台灣同鄉聯誼會等內部都不能達成決議而無法参加。然而，就在首批海報發出後，就接到美西華人學會的理事長林錫智的電郵，聲稱不同意和政治傾向鮮明的保釣促統聯合會同為協辦單位，要求或者後者退出，或者美西退出。最終我們同意美西華人學會退出協辦單位，但是美西在組委會的代表，現任理事及前任理事長李世平博士作為個人留任組委會委員。

就在會議舉行的兩天前，一向積極參與籌組活動的榮光會理事長和會長突然面臨內外壓力，要求榮光會退出協辦，他們頂住了壓力沒有退出，但是他們要求在會議當天不公開露面。

在同一時間，一個會議已經被取消的謠言在僑界廣為流傳，最後導致微博傳媒旗下的台灣時報發出一篇假新聞，「台灣新課綱演講會突然取消 原因引發猜測」。這是嚴重違法事實，導致不少讀者錯失參加盛會，而且對中美論壇社及各協辦組織造成名譽損失。

該篇報導說：「此次取消可能是因為主辦方、協辦方與主講人之間未能達成共識，特別是在政治立場問題上存在分歧」。這更是完全憑空捏造，沒有任何事實根據。又說：「此次活動的主辦方中美論壇社過去曾被曝光為中共在海外的代言人組織」。這不僅違反事實更是對中美論壇的惡意毀謗。中美論壇社是一個智庫組織，所有理事都是原先來自台灣的留學生，我們熱愛台灣、也熱愛美國。我們的宗旨就是提供一個平台討論「促進中美的相互理解和海峽兩岸的和平統一」的相關議題。我們是一個獨立的民間智庫，不接受任何政府或財團的金錢支持。中美論壇社過去不是，現在不是，將來也不會是任何政府的代言人！

以上的資訊和我所掌控的其他資訊都顯示有個幕後的，可能來自境外的力量企圖破壞這次學術討論會，這種行動不僅違反了民主的基本準則，而且也違反了美國的法律。也許當事者是想拍馬屁，因為我不認為台灣政府高層會如此無知和短視，但是不論如何，這類事不應該再次發生！

今天台灣需要和平，台灣所依靠的美國也希望和平，這就是為什麼白宮國家安全顧問蘇利文不遠萬里到北京訪問。無可否認，大陸和台灣有許多鴻溝，需要透過溝通來逐漸填平，這次活動及其他類似的活動對台灣而言應該是個正面的因素。

（作者為中美論壇社社長）

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