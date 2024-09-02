民進黨失去立法院多數席次之後，執政備受掣肘，上一會期立法院議事狀態完全改觀，先前8年自我閹割憲政職分而淪為執政黨附隨組織的情況改觀，致使民進黨再也無法恣意妄為，國民黨與民眾黨聯合起來超過半數的結構成為台灣民主的維生器。現在民眾黨主席柯文哲身陷收賄與圖利疑案，政治聲譽與影響力劇跌，民眾黨的聲勢也備受衝擊，往後藍白合是否延續不變，對台灣政局影響重大。

民眾黨團須有大局觀

柯文哲遭受狂風暴雨式的打襲，固然與其先前諸多爭議性作為有關，但執政當局在偵辦案件與放話中傷的過程中，究竟發揮了什麼作用，各方議論紛紛。柯文哲的京華城案風波雖遭法院無保請回，但究竟有無收賄而圖利廠商的情事與證據尚待司法進一步確定，眼前的緊要課題是立法院的藍白合是否堅定不移。

民進黨深惡痛絕藍白合，極盡所能要分化與破壞。立法院新的會期已經開始報到，如果藍白合因柯主席被移送法辦而分道揚鑣，不能在國會繼續合作，共同審議已經送達但充滿爭議的NCC和大法官人事案，則民進黨將不再受牽制，國會將再喪失制衡功能。國民黨主席朱立倫在第一時間給柯文哲送暖，希望兩黨合作持續下去，國民黨立委也期盼藍白繼續合作，現在就看民眾黨立委能否堅持在野立場，絕不因怯懦或分化而改變藍白合格局。

如果8位民眾黨立委各謀己利，各覓投靠對象，則將使立法院朝小野大的結構改觀，從而造成國會監督崩盤，不僅有違當初6成支持藍白兩黨的主流民意，也違背立法院監督行政權的宗旨。因此，民眾黨團必須有大局觀，團結一致，維持在野格局。尤其是黃國昌、黃珊珊和陳昭姿等曾與綠營有淵源的委員，更應認清民進黨弱化在野黨並分化藍白兩黨關係的圖謀，絕不能因為個人的利益盤算而與其妥協。

本於民主政治，權力分立及在野結盟是天經地義的，藍白合作是在野監督執政黨的天職；而且兩黨合作才能維持聲援柯文哲的反擊戰力，也唯有如此才能不被賴清德擊垮，免於滅黨危機，維持民眾黨最後一口氣，保留東山再起的機會。

以藍白兩黨為主體的合作，上一會期展現在野合作的強大力道，民進黨不甘失去主導力，採取「分化在野，個個擊破」的策略，最希望看到立院在野委員變節，投靠執政黨，造成在野聯盟的實質瓦解。尤其賴清德政府缺乏執政善策，內閣閣員不稱職者多，因此像無頭蒼蠅一樣，只剩下戰狼模式，不斷對對在野監督開炮，對民主改革開戰。從國會改革、能源政策到NCC委員、司法院正副院長以及大法官提名，都顯示賴清德不尊重體制及其職能，把政治鬥爭當首要政務，把政府人事當個人酬庸。這樣的執政黨如果不受牽制，則政府職能必然深受傷害，民主精神也將蕩然無存。

聯手反制民進黨濫權

國民黨與民眾黨誠然都是獨立的政黨，雙方關係既「合作」又「競爭」，如今面對賴政府的打壓與分化，實應更加和衷共濟，讓兩黨邁向更多的合作，更少的競爭。在立法院，民眾黨8席是關鍵少數，如能繼續與國民黨合作無間，堅定站在主流民意的同一邊，一方面聯合監督執政黨，一方面提出更多優質法案，則將成為台灣民主的護衛神山。民進黨的策略非常清楚，就是「逆賴者亡，個個擊破」。因此，立院在野持續合作必須要持續下去，才能瓦解民進黨的陽謀。

從柯文哲案件遭受的境遇，民眾黨要角與支持者都義憤填膺，同仇敵慨，今後更應聚焦於反制民進黨政府，持續爭取中間選民與年輕選民的認同。在野兩大政黨通力合作，才有可能於2028年打敗民進黨，創造藍白聯合執政的機會。唯有如此，也才能讓台灣的民主政治、經濟發展、社會正義與兩岸和平回到正軌，奠定台灣安寧與永續發展根基。

柯文哲主席所涉疑案的發展尚不明朗，民眾黨的聲援固然在人情上不可免，但若柯文哲真涉案，也無法改變司法判決，現階段最要緊的是堅定與國民黨的合作關係，力求兩黨在立法院聯手出擊，並籌謀在往後的地方公職與總統、立委選舉中精誠團結，合作一體，才是度過難關且為台灣民主開創新局的最佳途徑。