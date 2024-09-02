日前國民黨副主席夏立言在與大陸國台辦主任宋濤會面時，提及當年九二共識的內容是由我方主動提出，然後被大陸接受，成為兩岸的共同政治基礎；過去多年的歷史經驗告訴我們，只要堅持「九二共識、反對台獨」，台海就能維持和平穩定。但陸委會發布新聞稿指稱，夏的說法「罔顧事實，竄改歷史，令國人不安與遺憾」等等。

當筆者看到陸委會用「竄改歷史」4字時，嚇了一大跳，在網路發達的時代，還有誰有本事竄改歷史？更令人難過的是，政府部門拿不出有效的政策來減緩兩岸緊張情勢，批評在野黨卻不遺餘力。請問陸委會這種做法對於改善兩岸關係、維護台海和平有幫助嗎？

1992年10月底，兩岸代表在香港見面討論一些事務性議題，因陸方要求先進行政治議題協商而使會談觸礁，我方代表在回台前表示：「有關一個中國的議題，在彼此可以接受的範圍內，可以各自以口頭方式說明立場。」我方回台後，依據當年8月國統會通過的有關「一個中國議題」的解釋內容提出8個關於「一個中國議題」的版本。

在雙方多次電文往返後，11月初中共新華社發布新聞表示，願意尊重並接受各自以口頭方式表述一個中國原則的建議。當日晚上，海基會也表示，有關一個中國的原則，經徵得主管機關同意，可以接受以口頭聲明方式各自表達。

上述過程有幾個重點：一，當時我方是依國統會通過的內容來處理。二，我方提出多個版本，讓陸方選擇可接受的方案。三，這些版本的基本精神均是「雙方都接受一個中國的原則，但對於一個中國的內涵可以各自以口頭表述」，簡單說就是「一中各表」。

2000年蘇起教授把這一段歷史過程稱為「九二共識」，其後國人也都沿用。2016年蔡英文總統在就職演說中也曾提到：「1992年兩岸兩會…達成若干的共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實。」

九二共識在過去20年早已證明其維持兩岸和平的重要性。首先，2000年陳水扁總統就任，採用「台灣中國、一邊一國」的說法，並發動「烽火外交」，結果任內我邦交國由26個掉到23個。2016年蔡英文總統上台，不接受九二共識，造成兩岸關係迅速惡化，邦交國更從22個掉到僅剩12個，而且大陸軍機擾台、海峽中線消失。

今年5月賴清德總統上台，不但不接受九二共識，且提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，大陸馬上實施「聯合利劍演習」；此外，0214金門事件也讓台灣外島的禁限制水域不見了。這些情況對我國安造成重大衝擊。

相反地，2008年馬英九總統就任後，宣布回到「九二共識、一中各表」的立場，兩岸關係立即全面改善，馬總統任內8年兩岸共簽署了23項協議，同時開放直航。我國際空間也擴大許多，邦交國只掉了剛果共和國，但當時該國也沒有和中共建交。台灣也參加了國際衛生組織大會、國際民航組織；台日簽署漁業協議，和紐西蘭、新加坡簽署經濟協定。2015年11月更舉行「馬習會」，這是兩岸關係有史以來最好，最和平穩定的時期。

總之，過去20年的經驗顯示，九二共識在處理兩岸關係上有非常好的效果；相反地，幾任民進黨政府不接受九二共識，結果演變成兩岸兵凶戰危的情況，現在台海已經成為全球最危險的區域之一。政府的當務之急應是設法降低兩岸戰爭的風險，而不是去指責設法維持兩岸交流與溝通的在野黨吧！（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）