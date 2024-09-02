民眾黨是台灣走上第二次民主改革的希望，也是人民制衡藍綠惡鬥的期待，近期因黨主委柯文哲陷於政治獻金、京華城容積率案等疑雲，使其民意迅速下滑，也動搖了國民黨和其合作的信心。在野黨若在國會無法繼續合作，對政治的衝擊令人憂心。

台灣民主歷經20餘年的藍綠惡鬥，好不容易才長出由中間選民積累而成的第三勢力。德國社民黨主席倍爾曾說：「政治領域總是上演同樣的鬥爭，有左派，有右派，中間是沼澤。」這句話非但沒有過時，更值得可能重回兩黨對峙或分贓的台灣警惕！理由是，政治環境和大自然一樣，沒有沼澤做為折衝，就會走向假民主的獨裁和裙帶關係的腐敗。

《魔鬼詞典》將「反對黨」定義為：在政治中為防止政治橫行，而將其腳筋斬斷的政黨。賴清德雖是雙少數總統，但在行政、立法、司法、考試和監察五院中卻牢牢掌控了四個半院的人事大權，最近安插「賴友友」人事的情況更加肆無忌憚。國民黨和民眾黨從賴政府上台以來，在立法院合作舉了800多次手表決，尚且難以抵擋執政黨的傲慢，若今後少了民眾黨奧援，國民黨如何能發揮在野黨監督的功能？

政治的可悲在於人性的黑暗。美國故總統艾森豪說：「我鄙視那些靠左或靠右走，卻在水溝邊上向中間的人扔石頭的人。」西瓜偎大邊是台灣政治的常態，民進黨政府右手政治任命、左手政治辦案也是事實。一硬一軟、一逼一誘之間還有多少人敢挺身而出？民意如流水，但如果司法和媒體變成政府打擊異己的工具，未來還能載舟又覆舟嗎？

兩次政黨輪替印證台灣現行民主體制存在著司法不公、正義不彰的重大缺陷。故總統李登輝說：「台灣亟待進行第二次的民主改革。經濟均衡發展、資源公平分配和還權於民是三大優先方向。」怎麼做？建立真正全民參與和為全民謀福祉的民主是成功的基石。但如果縣市長、立委的選舉動輒花費上億，地方政治很難清廉；同理，億來億去堆出來的總統豈會不用加官進爵、政商裙帶來厚植人脈及錢脈！

美國政治評論家薩菲爾說：「找個有缺點的大人物下手，你就會贏。因為，政治最根本的事實是，你不能靠小人物擊敗大人物。」面對柯文哲最近的連串疑雲，國民黨不少人還陷在總統大選藍白破局的情緒裡，看不清楚賴總統正在部署的大法官綠色陣線，在野黨監督的防線一旦失守，將帶來可怕的政治惡果。

藍白若無法繼續在國會合作，賴總統的執政將會更偏執、更專斷，絕非國家之福。而當司法失去公平、公正和公開的砝碼，人民要被畫成狗、貓或豬只在筆墨之間！民眾黨和柯文哲儘管暫時落難，藍白仍應善盡在野黨的監督職責，立法院下會期即將開議，兩黨仍須努力。（作者為國家公益發展協進會榮譽理事長）