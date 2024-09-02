民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城容積率弊案，歷經搜索、審訊、聲押長達69個小時後，獲台北地院裁定無保請回；雖然北檢隨即表示將提出抗告要求重押，但此舉堪稱已重重打臉北檢，使綠營亟欲趁勢滅柯的步驟為之頓挫，也讓連日來不斷下跌失血的柯文哲與民眾黨暫時止損，進而使白營救柯的能量恢復了一點生機。

和之前同樣備受矚目的鄭文燦涉貪案不同的是，辦鄭顯得是一路綠燈、暢行無阻，而且跡證明確，手到擒來，但想辦柯卻是敏感異常、難度加大很多。這不僅是因為柯的檔次不同，聲勢與支持度仍不可小覷，最主要的問題是，柯在台北市長任內的好幾項疑似弊案，儘管傳聞甚多也甚久，但即使檢廉開始動手查辦京華城案，至今也未能有柯明確涉貪的有力證據。

這使得綠營即使渲染醞釀再久，始終無法真正一擊中的，更別說讓柯一槍斃命了，反而讓人覺得民進黨只會挾政經資源、媒體優勢、網軍側翼操作抹黑，直到最近柯與民眾黨因政治獻金假帳案、木可公司私帳案、以選舉補助款購買商辦等爭議導致人設崩壞、形象重創，辦柯時機成熟了，這才發動司法偵辦短兵相接。

但這一波令人驚心動魄的攻勢下來，柯終究還是挺了下來，不過無保請回並不等於無罪釋放，本案司法後續的偵辦、柯市長任內其他的疑案，必將是一場司法糾結政治的長期抗戰；而柯與民眾黨「自作孽」般的各種人與錢的病灶，更已遭人惡感，且深入骨髓，很難根除。

目前柯與民眾黨面臨的難關猶如一道司法、政治、民意構成的三角習題。之前柯的聲勢正旺，自然民意一邊獨大，司法與政治兩邊相對壓縮；一旦柯與白營自曝其短，倚仗民意抗爭的底氣必然萎縮，相對地，司法偵辦與綠營的滅柯動作便少了顧慮與壓力。之前檢廉的迅雷出擊果然奏效，眼看柯就要被收押，不料卻遭北院踩煞車，這一來一回，社會觀感又大不相同了。

北院認為北檢聲押柯的證據力不足，既有理也有不合理之處。如果沈慶京買通市議員應曉薇都花了近5千萬元，要行賄有決策權的柯必然要花更多，北檢卻拿幾百萬元的「不明財產」來套在柯身上，豈不荒謬？也足見司法至今根本找不到信而有徵的證據，足以杜社會悠悠之口，也別怪白營政治迫害的指控！

相對地，柯為何要「圖利」京華城也一直沒有足以讓人信服的理由。雖然副市長彭振聲已坦承是「奉市長交辦」，但柯似乎寧可「認笨」也不「認罪」，強調他並不干涉、也不知道都委會違法決議的內容，也並未因此收賄獲得任何好處，而北院也認同柯的說法。這個邏輯以及後續有無更新的證據，將會驗證誰的說法更可信，說到底，柯在本案中究竟有無收賄的對價關係以圖利京華城，才是關鍵，而目前顯然並無確切的證據。

立法院即將開議，上會期藍白合作風生水起、有聲有色，嘗盡苦頭的綠營必然想要有效破解。但對民眾黨來說，個別立委的投奔綠營必遭唾棄，只有在野陣營的結合才是保本之道；倒是一直不便吭聲的國民黨，在立法院開議後，真的必須好好磋商集中力量有所對應，別再不痛不癢地看好戲了。