民眾黨主席柯文哲在9月2日凌晨3時被台北地院聲押庭裁定「無保請回」，讓柯及民眾黨得以暫時止血。但從8月30日清晨，檢廉對與柯有關的處所進行「全面」搜索起，由於媒體已突破「偵查不公開」的界線，使得歷經拒絕夜間偵訊、逮捕、小草集結及聲請羈押的3天3夜裡，故事發展可謂「劇力萬鈞」。

而柯文哲以遭逮捕之身「獲釋」後，除了向在外聲援與守候的「小草」們表示「謝謝法官扛住所有壓力」外，還強調這兩天來受到「極盡壓迫、凌虐」。看來，柯應是要以「政治受迫害者」的姿態，號召民眾黨的小草們發起政治反攻。

無保請回後的柯文哲，心情未必如張惠妹《三天三夜》歌曲中「我現在的心情輕得好像可以飛」，因為目前他只是過了京華城案的第一關，而前台北市副市長彭振聲卻因此案遭羈押禁見。因此，即使未來柯無涉刑責，但他任命的副市長若判決有罪，柯仍難脫督導不周的行政和政治責任。何況，柯還有筆幾乎使政治誠信潰堤的政治獻金爛帳，在在證明了他即使天縱英明，卻老是犯「識人不明」的錯誤。

民進黨對柯靠著重用年輕貌美的媒體宣傳人才，往往說得一嘴很厲害的公共事務治理，早已嗤之班門弄斧。但隨著民眾黨的地盤日漸綠草如茵，總統大選結果證明大量的小草是從民進黨倒向民眾黨後，打下愛吹噓的柯文哲，就成了民進黨扭轉「雙少數執政」困境的策略。

日前賴清德總統接受電視媒體專訪，在回答近來頻打貪腐的問題時提到，他對進入司法的個案沒有評論，也鼓勵檢調單位依法查辦違法的事，並強調司法獨立，行政不能介入，才能讓司法成為守護正義的防線等。此一說法，顯然把檢調偷渡到「司法獨立」的概念內。

依據《司法院組織法》第63條之規定，檢察總長有權指揮所有檢察官，而檢察長也有權指揮監督該署檢察官及其所屬檢察署檢察官，且檢察官也應服從指揮監督長官之命令。故而，檢察體系內部具有行政的上下指揮監督作用，而調查局更是行政權的本質。

因此，檢調辦案若遇到執政黨的重要人士，本就有「雙標」的可能，鄭文燦和陳宗彥都算陳年舊案重啟，就是個證明。同時，以柯文哲所涉的犯罪只是收賄和違背職務的圖利，比起涉嫌以政策措施把國庫的錢通到疑似「樁腳」，乃至於再轉到黨庫，這在偵辦的先後選擇和擺出陣仗的大小上，也讓人有雙標的質疑。

日前監察院就「超思」進口蛋對農業部提出5項糾正，但此案浪費了國庫巨大金額，既然已認定有官員失職，為何不提出彈劾追究行政責任呢？監察院是獨立的憲政機關都已如此，這讓國會調查權更顯得重要，如此才能讓疫苗和快篩試劑採購等涉嫌搬運國庫的弊案能早日水落石出，也可降低檢調「雙標」辦案的可能性。（作者為民主文教基金會董事長）