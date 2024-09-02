「新青安」貸款引發的風暴持續擴大，在行政院長卓榮日前明確表示「沒有限貸令」，以及總統賴清德直接公開指責部分行庫因應房貸暴增問題「反應過當」後，央行總裁楊金龍2日邀集8大公股行庫總經理開會，提出包括將貸款額度優先撥給首購族、柔性勸導客訴及設立申訴專線等措施，以避免「製造更多誤會。」

換言之，在賴總統及卓院長的壓力下，楊金龍也不得不吞下日前對不動產放款過度集中的關切，讓公股行庫繼續承作房貸，至少，作為賴清德競選承諾的新青安及以年輕人為主的首購族房貸，絕不能停。

然而，房貸快速增加僅是「一場誤會」嗎？據中央銀行統計，今年上半年房貸餘額增加了5千億元，是2023年全年房貸餘額增量6576億元的8成，且為史上同期最大量。單單今年5月，5大主要行庫（台銀、合庫、土銀、華銀及一銀）新承作的房貸金額就高達1162億元，創下歷史新高，其中，新青安貸款占41％，創下青安貸款8年新高。

此外，2023年房地產成交件數為9萬9千件，今年上半年成交7萬5千件，已達去年全年的76%，其中，新青安占4成，可見政府推出的新青安房貸優惠確實對購屋族有相當大的吸引力。

另一方面，房價持續呈現上揚。反映預售、新成屋行情的「國泰房地產指數」，今年第2季相較上一季與去年都呈現「價量俱揚」，相較於蔡英文上任時（2016年第2季）的指數則成長了2.6倍，房價漲幅驚人；代表中古屋行情的信義房價指數，今年第2季都會區房價年增率高達11.8%，而6都建物買賣移轉棟數年增率高達28%，都會區房價指數年增率也超過12%，這些都顯示房市確實已出現過熱現象。

賴清德推出的新青安政策看以讓年輕人可以用更好的條件購屋，然而，拉長房貸年限及寬限期，不但讓房貸族支付的總利息暴增，也很可能讓本來不應投入房市的族群冒然進場，待5年寬限期一過，付不出房貸本利的購屋族恐怕不得不選擇斷頭出售，屆時不只是個人資產嚴重縮水，甚至可能造成房市大跌、金融呆帳暴增的危機。

《銀行法》第72-2條規定，「不動產放款不得超過銀行存款總餘額和金融債券發售額的30%。」金管會所揭露最新資訊顯示，目前37家國銀中已有13家超過27%，其中更有3家已超過28%，相當於逼近滿水位了，整體而言，銀行放款集中房地產的份額已高達37.4%。在這種情況下，金融機構開始執行「限貸令」有其必要，而央行表達關切、乃至於對金融機構進行道德勸說，要求務必謹慎放貸，則是其職責所在。

不料賴政府從總統到閣揆竟出面干預、粉飾太平，強迫央行澄清沒有限貸，還強調資金水位仍然寬裕，這不但會持續引誘風險意識可能不足的年輕民眾投入房市，也形同變相鼓勵不當炒作；卓榮泰有意「約談」楊金龍，更是折損了央行獨立機關的威信與決策空間。想想，若彭淮南還在位，賴清德與卓榮泰敢這麼放肆嗎？

難道為了維護賴清德個人的面子，政府寧願放任新青安持續演變成美國2007年的「次貸危機」嗎？奉勸賴總統和卓揆面對現實，放手讓央行和金管會趕快止住「新青安之亂」，否則未來釀成更大的金融風暴，這後果恐不是賴政府承擔得起的。（作者為資深媒體人）