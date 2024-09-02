民眾黨主席柯文哲在台北市長任內所涉京華城容積率案，歷經69小時的調查與審訊，法官採信柯「不知情」的辯解，裁定無保請回。柯雖贏了第一回合的聲押攻防，但更嚴峻的挑戰才剛開始，因臉上無光的北檢勢必更積極舉證抗告，柯能否全身而退，變數仍多。

全案檢方已收押了威京集團主席沈慶京、涉嫌收賄的前北市副市長彭振聲、北市議員應曉薇及助理吳順民等4人，當檢廉收網聲押柯時，竟沒掌握柯有對價關係的不法金流，因此法官只能針對圖利罪嫌事證審酌，即使認定110年都委會外加20％的容積獎勵違法，也採信柯的辯解。

柯文哲一步出北檢面對支持群眾歡呼聲，自稱直到今年3、4月才知情京華城容積率達到840％。如此擴大推論法官裁定意旨，顯然有點「得意忘形」，因容積率840％早就被監察院糾正，此說法有如挑釁檢方辦案的智慧與法官認知。

當上周五檢廉按下柯住家門鈴大舉搜索那一刻，就展開了司法攻防戰，柯走出住宅就形塑自己被政治迫害的形象，更引發政治風暴。

沒想到第一波攻防，檢方連北市都市計畫委員會執行祕書邵琇珮行蹤都沒確實掌握，2日緊急傳訊，能否掌握更多柯涉案事證有待觀察。

面對檢方抗告，柯文哲必須步步為營、管好自己及「母姊會」的大嘴巴，因大話說得愈多、破綻就愈大。這次法官裁定固有所本，卻有違常情，北檢為扳回顏面，必然仿照偵辦鄭文燦模式，即使歷經三度攻防就是要將他收押。而京華城案4名在押被告如果有人咬出柯交辦事證，幸運之神可能就不會再次站在柯這邊了。