有一種說法認為，柯文哲不宜用政治手段解決司法問題，這話乍聽有理，但經不起實證，純粹書生之見。

陳水扁難道不是用政治手段解決司法問題？若純循法律途徑解決，他現在能逍遙法外？諸多扁案都已經解決了嗎？我看，政治強姦司法，一直以來都挺成功的。

一般老百姓都心知肚明，台灣司法不過是政治工具，既可以修理不同黨的卸任大官，也可以修理不同黨的新任大官。既可修理不同黨的對手，也可以修理覬覦大位的同志。

所以別自欺欺人，把司法看得那麼貞潔，好像它可以獨立於政治，問題只在於，被「司法鬥爭」的政客，有沒有本事靠政治力掙脫手銬腳鐐而已。

這一點小草懂不懂？我看，以前不懂，現在應該也懂了。

就眼前的事兒，柯文哲墜入司法深淵，但當初扶他坐上台北市長寶座的姚立明，卻被賴清德提名為大法官，深刻說明司法不過是政治之奴隸，重要位置完全可以酬庸給臉皮厚如城牆的政治變色龍。

簡單說，柯文哲若只想靠法律途徑脫困，絕對是死路一條，柯黨還是早點準備阿北的「後事」吧。

作為政治工具，司法可以是劍，也可以是盾，柯文哲顯然是被劍猛戳，但民進黨大員卻通常被盾保護。別的不說，就說前基隆市長林右昌。

按綠營的土匪作風，縣市長的位置若被他黨奪走了，發動罷免是一招，司法追殺是另一招。所為何來呢？怕自己任內的貪腐情事被揭發而已，不是嗎？前者的案例是韓國瑜，後者的案例是高虹安。綠營長期執政下的高雄市與新竹市，經得起哪怕只有一絲公正的司法調查？

柯文哲的京華城案與林右昌的「大日案」(含衍生劇「NET案」)樣態雖然不同，但在人民眼裡，都是官商勾結類的弊案，試問，兩案的司法待遇，是不是天差地別？

司法處理柯案，顯然務求「打老虎」，上窮碧落下黃泉地往上頭辦；相對地，司法處理林案，似乎務求「保老虎」，只辦到大日公司與基隆市府的「臨時人員」，好像前市長林右昌與此案毫無瓜葛。是這樣嗎？林右昌幕僚在基隆地檢署偵結後，厚顏稱司法還林右昌公道，這不是就露餡了？

一個市長，可不可以切割自己任內的官商勾結弊案？理論上是不可以，但實務上只要透過「司法止血」就可以成功為自己洗白。有司法護城河還不夠，還得利用民主工具進一步奪權——催生「罷樑案」。

須知，此案是涉嫌讓渡市府產權給特定財團的重大弊案，而大日與NET接連在法院敗訴或被駁回聲請，致使「罷樑團體」之訴求失去法律層面的支撐。明明白白的官商勾結，前市長林右昌卻被司法「還了公道」，一點法律與政治責任都沒有，合情合理？

這麼問好了 —— 如果爆發弊案的前任基隆市長是柯文哲，今天會是這個結果嗎？

除了司法不符比例原則，媒體也不成比例地報導與評論柯案與林案，原因無他，林右昌有執政黨作為政治靠山，柯文哲只有小草。那麼，是誰在餵料給媒體與柯黑的？答案不言而喻。

當然，柯自己人緣差，兼投機，靠勢，虛偽等等令人作嘔的作風，也讓他成了被落井下石的最佳箭靶，但就案件論案件，柯文哲有事，林右昌卻沒事，根本毫無道理，也毫無正義可言。

真正的問題是，柯文哲的京華城案，在台灣政界算多大的案子？比台南光電弊案更嚴重嗎？比前高雄市長陳菊的諸多爭議更大嗎？只要衡平地從人民的角度看政治，即可認清當前社會是如何不符比例地審視政治醜聞，而例子不勝枚舉。

一般時評人，免不了要追時事熱點，但政治中人如國民黨員，自己要知道輕重。同為在野黨，你們批柯的力度如果大於批評林右昌，批柯的角度如果無法與批林對齊，那就太可笑了，因為後果絕不止雙標之譏，還攸關此後四年的監督力道。

藍營當前的主戰場是「罷樑案」，於情於理於法，死嗑對象當然是林右昌，你們得向支持者再三說明，向社會反覆質疑，為何柯文哲有事，林右昌沒事？

我雖然是資深柯黑，但知道適時節制，批柯要在他得意囂張的時候批，當柯身敗名裂，我會問，誰是最大受益者。還用說嗎？當然是賴清德，而不是在野勢力。

國民黨員要知道，如果賴清德在就職半年內，就從少數總統搖身一變為多數總統，那才是真正的災難，而國民黨勢必會成為最大受害者。我雖不在乎國民黨死活，但你們黨人可以不在乎嗎？

總之，不是鬥柯不可以，而是鬥綠更有性價比，保柯雖大可不必，但曲線保賴就是傻X。不用政治手段解決司法問題，哪有可能解決問題？道理是講給君子聽的，而不是土匪。（作者為專欄作家）

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