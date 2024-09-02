晨曦，摘菜；黃昏，澆水。在福建省三明市寧化縣淮土鎮寒谷村五里亭路邊大棚裡，每天都能看到一名高高瘦瘦，膚色黝黑，頭戴棒球帽的大叔在裡面忙碌。幾年如一日，旁人都以為他是個本地人。其實，他是一位來寧化創業的台胞--孫嘉璟。

孫嘉璟今年59歲，是台灣苗栗縣人，此前在苗栗縣經營五金店，從事板材、軸承等產品的加工與銷售。2015年底，孫嘉璟和妻子吳敏在朋友的介紹下來到寧化考察，發現這裡的氣候、土壤適合種植台灣蔬菜。2016年3月，他從台灣帶來5000株山蘇苗，在寧化縣城郊鎮連屋村租下土地，搭建起10個蔬菜大棚，開始試種山蘇。

山蘇，全名台灣山蘇花，在台灣中低海拔山區都可以看到它的蹤影。葉子由中心向四面八方散開，緊密排成鳥巢狀，所以又名鳥巢蕨，是新興的養生蔬菜，老葉能製成茶葉，嫩葉是可口的蔬菜。

「台灣山蘇存活率高，經過一年育苗，移栽後過一年半左右就可以開始採摘，有收成。」孫嘉璟說，山蘇植株越老，產量愈高，價值越高。而這，也是他在寧化「第一個吃螃蟹」的底氣。他和妻子就像呵護孩子一樣，精心打理著10個大棚裡的山蘇，期待著豐收。

「種下後的第一次採摘，共摘了30斤，每斤35元（人民幣 下同），搭車發往廈門。」當年底，孫嘉璟和連屋村村民分享了1050元第一筆打賬記錄。「我想用行動告訴大家，台灣山蘇不僅有市場，還能賣高價。」

作為一種熱帶蕨類蔬菜，山蘇喜溫暖，不耐寒。而寧化雖是亞熱帶氣候，但一年總有那麼幾天霜雪冰凍。2017年底，一場突如其來的霜凍將孫嘉璟基地的1500株山蘇凍死。看著剩下的3500株山蘇，心疼之餘，他和妻子更加悉心照顧，冬日注意防寒保暖，平時減少嫩葉採摘，讓山蘇長孢子、育新苗。

孫嘉璟說，「山蘇每片葉子背部都會長棕色的孢子，能為基地提供源源不斷的種子。等到9至11月份時，種子會隨風飛揚，隨地發芽，長成一株株小苗，精心培育後就可以大量移栽。」在夫妻倆的努力下，至2020年初，3500株山蘇已培植到了70000株，種植面積達40畝。

小苗不斷繁育，需要流轉更多的土地。孫嘉璟在連屋的發展遇到了瓶頸。

「要不去我們村？」寧化縣淮土鎮寒谷村村幹部張康寧在縣城擁有一家餐館，常購買山蘇作為餐館特色菜。他得知孫嘉璟的境遇後向他提出了建議。

於是，在張康寧的牽線搭橋下，孫嘉璟將種植基地搬遷到了寒谷村，成立了福建樺林生態農業發展有限公司。經過近4年的發展，他的山蘇種植面積從當初的40畝擴大到100多畝，大大小小的山蘇株數達到了20萬株。

「山蘇可采春夏秋三季，差不多採完過一周又可以採摘一次，一株全年產量300克。」孫嘉璟介紹，山蘇的採摘只採葉尖三分之一的嫩葉，留下主株繼續生長，即使這麼頻繁的采收，仍然供不應求。當下，基地的山蘇除了向當地酒店提供外，主要銷往福州、廈門以及上海等地，產值在160萬元左右。

孫嘉璟的基地除了給當地民眾償付土地租金外，也實現了寒谷村村民家門口就業的願景。常年在孫嘉璟基地務工的村民陳香蘭說，「一年在基地打工也有2萬元左右的收入。」

如今，孫嘉璟每天的生活都是圍著山蘇轉。早上吃完早餐，他和工人一起去摘菜，然後將鮮嫩山蘇配送給客戶，下午有空了喝喝茶，傍晚的時候再去給山蘇澆澆水。

寧化縣是客家先民由北向南大遷徙的中轉站，被譽為「客家祖地」。茶餘飯後，聊到寧化縣淮土鎮孫姓是寧化客家旺族，孫嘉璟也很多感慨。「我的母親也是客家人，而我的祖籍在福建漳州的漳浦縣。」他說，他的祖輩就是在清康熙年間到台灣生活打拼，而今已是第七代，人口繁衍一千有餘。「兩岸客家同根同源，所以我到大陸後自己融入得很快，生活得非常舒適。」

談到未來，孫嘉璟說，「大陸市場足夠大。」他計劃將事業重心放在寧化。種植山蘇只是孫嘉璟事業的第一步，他的基地現在引進的台灣軟骨鯽魚、台灣鯛魚養殖已經成功，另外他還在寒谷智能養豬場參股，期待在寒谷村打造集生態豬養殖、萬畝茶園、中草藥種植等種養一體的台灣現代農業創業產業園，提升經濟效益，帶動更多周邊的村民增收。（張林勇、雷露微、夏淑珍）

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