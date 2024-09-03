「因為一首歌，愛上一座城」，這是大陸一首流行歌曲的宣傳語詞，這首歌的名字就叫做「成都」。成都雖然是一座超過兩千萬人的大城市，但是它所具有的溫柔與詩意，卻更像是一座小城，多樣的自然風景與人文兼具的城市屬性，來過的人都會捨不得離開這裡，就像歌詞中的一句「分別總是在九月，回憶是思念的愁」。這樣一座多愁善感的城市，在台灣綠營側翼的眼中，卻是一個萬惡不可饒恕的地方。

故事是這樣的，原本被稱為「零負評女神」的台灣藝人林依晨，前不久才被酸民炎上！主要是因為她上大陸戀愛真人秀《心動的信號7》節目，一聽說來賓來自成都，於是開心的舉手大喊：「我是成都人！」並補充說她爺爺是成都人。這一番話在Threads上掀起熱議，網友崩潰，覺得林依晨竟也翻車，甚至有人惡搞將她維基百科改成「林依晨出生於宜蘭縣，但自稱中國成都人」。

認同父執輩祖籍何錯之有

在以前還以省籍作為認同指標的時代，祖父、父親是哪裡人，自己當然也會認同是那裡人，這是理所當然的事。但是自從台灣把省籍改成出生地之後，大家已經開始認同自己是台灣人，反而如果在同儕之間還說出自己的祖籍，似乎一下子變成化外之民。可見政治操縱人民的認同是多麼可怕的一件事。

台獨人士可以不認同自己是中國人，也可以把自己當成是南島語族，但是不能否定別人可以認同自己的祖先，為何出生在宜蘭，就不能說是成都人，這是用自己的意識形態，強加於別人的認同，所以對於綠營來說，蔡英文所說的那句「沒有人會為他的認同道歉」，顯然是說假的，綠營側翼的心胸可沒有那麼寬宏大量。

就以綠營側翼翻出林依晨的出身背景來看，側翼不滿她自稱「我是成都人」，是因為她出身單親家庭，爸爸在她5歲時離家，綠營側翼就納悶的問說：「爺爺是成都人，就自認成都人，扶養你的媽媽放去哪了？」於是感嘆「零負評女神」變「成都女神」。

台灣從來不是一個母系社會，所以子女認同父執輩，也是一種傳統，但是綠營側翼硬是要把林依晨過去不堪的單親背景挖出來，可以見得在綠營的眼裡根本沒有親情，也沒有血淚。更糟糕的是，在綠營長期執政之下，不認同綠營者，變成非我族類，其心必異，這是多麼可怕的民主？

綠營人士常會高舉人權旗幟譴責他國缺乏人權意識，但是綠營對待同樣是出生在台灣的人民，又何嘗有過人權意識，人權只是對認同綠營政治意識者才有人權，其他人又哪裡可以被綠營同等對待？就以近日民眾黨主席柯文哲被檢方審訊圖利與貪汙罪嫌的惡質手法，最後卻無保釋放，他們又何嘗尊重柯文哲的人權？

柯P被人格毀滅式的審訊

從柯文哲和前台北市副市長彭振聲因涉嫌京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，柯文哲歷經56小時往返北檢、北院的馬拉松式訊問。檢方以疲勞轟炸式的審訊手法，是希望逼得有亞斯伯格症的柯P症狀發作，好讓他自動說漏嘴嗎？還是希望把他關在被形容像地牢的候審室，對他進行人格毀滅，好讓他瘋狂地說出一切呢？這對於一個未被判刑有罪的人，又何來人權可言。

既然綠營不斷地要在台灣內部找敵人，也難怪台灣的民主越來越像是只能由民進黨作主，人民用選票選出來的多數決，又能奈民進黨何？所以柯文哲胞妹柯美蘭在臉書批「民主已死，柯文哲只是第一個犧牲的烈士，之後會有千千萬萬個柯文哲，為了民主、為了反貪腐，進入民進黨的黑牢之中」的說法，應該是剛好而已。

確實，從威權體制轉型到民主不容易，但從民主逆轉成威權並不困難。台灣的民主是在蔣經國放權，李登輝推動本土化，民進黨前輩在街頭用性命拚鬥民主化，才有今日民主的成果。只是，在看似民主已經鞏固的狀態下，民進黨嘗到執政權力的滋味以後，又再一步步地破壞台灣的民主。

所以，從林依晨自稱是成都人，到柯文哲遭到人格毀滅式的審訊，台灣越來越像是一個野蠻的社會，綠營側翼又有何資格批評充滿溫柔的成都呢？

（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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