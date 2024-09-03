隨著第53屆太平洋島國論壇（PIF）落幕，在「一個中國原則」框架下，索羅門群島試圖提案，將台灣排除未來參與PIF的權益。這一事態，不僅凸顯台灣在國際社會中的孤立，還反映出大陸在太平洋地區不斷增強的影響力。

在如此的背景下，而大陸是否將以此種政策，試圖迫使台灣逐漸轉向兩岸間的單向交流平台，如雙城論壇等，成為一個值得省思的問題。

首先，太平洋島國論壇對台灣而言，不僅是維持國際外交關係、拓展國際參與空間的重要平台，也使其保持一定的能見度和影響力。過去，太平洋島國一直是台灣重要的外交支柱，但隨著大陸近年來逐漸的取而代之，如索羅門群島，越來越傾向於支持大陸。這對台灣在整個太平洋的外交影響力逐漸式微（僅剩帛琉、吐魯瓦及馬紹爾群島等邦交），也使台灣在國際場合的參與度進一步降低，削弱其能見度與自主性。

隨著台灣的國際生存空間不斷受到打壓，大陸似乎有意圖的，引導台灣朝向更具限制性的兩岸交流平台，例如台北上海城市論壇、福建廈門海峽論壇、及近期由北京海研中心與台灣孫文學校，於澳門舉辦的兩岸和合論壇等。

關於兩岸參與合作的論壇，雖然以學術名義進行交流，但難免仍有明顯的政治色彩在內，畢竟旨在展示兩岸和平發展的「過程與成果」，並塑造其融合的形象。因此，通過限制台灣參加國際多邊論壇，大陸是否期望利用這些兩岸論壇，成為台灣參與國際事務的主要渠道，進一步削弱其國際空間，頗感到些許耐人尋味。

此外，論壇交流也代表遭有心人士詬病，大陸可能會利用這些兩岸論壇作為統戰工具，吸引台灣的民間團體、地方政府乃至特定的政治勢力參與其中，進一步滲透台灣社會，促進「和平統一」的政治目標。

再者，這也極有可能使台灣陷入「平行外交」的陷阱，即在國際多邊外交空間，日漸縮小的情況下，不得不接受大陸所設的外交框架，導致台灣在國際上的影響力進一步減弱。

雖然我們都明白，為應對這一挑戰，台灣需要在維持既有國際盟友支持的同時，積極尋求新的外交夥伴與合作機會，並加強與志同道合國家的聯繫。但眼下的台海情況，恢復與大陸的交流管道，才是穩定兩岸關係，避免持續惡化的重點。

所以，即便被解讀成過度依賴兩岸論壇，鼓吹努力在國際和區域層面上，謀求更多平衡自主的外交空間。這不禁讓人聯想到『理想豐富，現實殘酷。』這句話，來形容國際社會面對兩岸問題時的困境。

此情此景，是否明示我們該認真思考，為了自身的夢想，卻逐漸失去國際生存空間，卻還活在美麗的夢境當中，不願面對現實問題，如此逃避是否真的有助於中華民國或是台灣的未來？

在全球化時代，兩岸關係穩定與國際參與擴展，並非是互斥的選項。既然大陸在國際中，偏好知法、懂法、立法、玩法，台灣必須調整外交策略轉為更加靈活，在不違背九二共識的前提下，保持『中華民國』的國際角色，同時加強與志同道合國家的合作，例如東南亞、印度洋等地區，並以更加靈活的軟實力（如科技、文化和人道援助等），為其在國際社會中的地位奠定堅實基礎。

（作者為自由撰稿者）

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