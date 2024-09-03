台北地檢署30日大陣仗搜索民眾黨黨主席柯文哲的住家、台玻大樓柯辦、以及民眾黨中央黨部主席辦公室，並且在偵訊3天以後，將柯文哲依涉嫌貪汙收賄和圖利罪，向台北地方法院聲押禁見獲准。不意卻在羈押庭中，遭法官打臉，北院在經過近3小時的庭審後判決，柯文哲犯嫌不重大，無保請回，同案另一被告前台北市副市長彭振聲則准押禁見。

儘管台北地檢署表示將提抗告，然而在這一樁全國矚目的京華城案中，北檢特別第六度設立所謂的「端股」，集所有檢調之力，由多名檢察官共同辦案。該股被稱為「天下第一組」，並由主任江貞諭親自領導帶隊，全面展開對柯文哲相關案件的偵查行動。誰知在經過3天轟轟烈烈的審訊之後，竟然拿不出什麼一槍斃命的證據，不但被地院打臉，更讓自己滿臉豆花，坐實了北檢「政治辦案，司法東廠」的惡名，實在是毫無尊嚴，令人唾棄！

在任何一個民主國家，檢調單位對於主要在野黨的任何偵查動作都要受到高度檢驗，否則就會有把司法當成執政者政治打手甚至是追殺政敵的工具之嫌。北檢在邢泰釗擔任台北地檢署檢察長時，政治性辦案的斑斑劣跡，罄竹難書。從蔡英文的總統府「私菸案」，到馬英九總統的「三中案」，處處體現出其「看顏色辦案」的東廠心態。儘管後來馬英九總統被判無罪，坐實了北檢一開始的「政治性起訴」，邢泰釗卻依然在爭議聲中，高升為最高檢察署檢察總長。

這種「司法宣示效忠，榮華富貴即來」的升官途徑，看在其他檢察官眼裡，自然是「有為者亦若是」。這一次北檢卯足全力偵辦柯文哲的京華城案，正是另一個台灣司法向當權者示好的馬屁之作，印證了在民進黨的執政底下，升官發財，別無他路，向當權派靠攏，向執政者輸誠，向民進黨歌功頌德，乃是唯一的路。

在歷次的民調裡，有高達8成以上的民眾對台灣的司法獨立表示不信任。台灣司法之所以會走到今日如此不堪的田地，究其原因，乃在於長久以來，法學教育的失敗與偏頗，教育出了一批甘為政治服務的司法鷹犬，利用其法學的專業訓練，玩法弄法，有目的性的解釋法條為逞一己一黨之私利，以至於上行下效，政風敗壞，私德淪喪。

君不見，今日政壇，滿朝文武，盡皆奴犬。北檢這一次讓自己淪落為一條政治的奴犬，成為全世界的笑話，讓人不禁嘆息：既已為犬，何以為人？既已成奴，未來如何能夠守得住司法的貞操呢？

當然，柯文哲跟民眾黨也不要沾沾自喜，司法的路漫漫長長，柯是否能像馬英九一樣全身而退，尚不可知。只是誠如尼采所言，「凡殺不死我的，必使我更強大」，如果在接下來的案子裡，北檢在沒有足夠的證據之下，依舊爭功搶賞，草率行事，那麼只會讓柯累積更大的政治能量，到最後恐怕會弄巧成拙，枉費心機了！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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