大陸文旅部8月30日宣布近日恢復福建居民赴金門旅遊，3天後國台辦宣布符合條件的台灣文旦柚恢復進口，加上8月22日福建省公安廳恢復當地居民辦理馬祖旅遊簽注，已連續打出兩岸交流「三好球」。無論民進黨政府如何回應，至少陸方主動釋出的這三個連續舉動說明，兩岸和平交流仍有巨大空間。

兩岸交流 陸方三好球

何時全面恢復陸客來台觀光，是觀察疫後兩岸關係能否「完全康復」的指標。蔡政府8年兩岸官方關係僵持，我方抓住「操之在我」部分，先行開放第三地陸客來台觀光。自去年9月開放至今年6月，從港澳、海外等地來台的第三地陸客83528人次，平均每月8千多人次，與疫情前每月超過15萬陸客人次有如天壤之別。政治令陸客來台生意斷崖，觀光餐旅相關產業苦不堪言。

但換個角度來看，儘管過去一年內，兩岸關係受到總統選舉、國際因素干擾、金廈撞船事件、賴清德520拋「新兩國論」、大陸軍事與司法「懲獨」行動等一連串政治風波影響，仍有超過8萬陸客經第三地來台觀光，而且一些海外大陸網紅來台旅拍，傳回大陸引起正面迴響，說明台灣對大陸民眾仍有吸引力。更重要的是，這8萬陸客來台，並未傳出任何紛擾事件，說明陸客來台安全無虞，陸方擔憂的「反中」，只是媒體和網路的炒作。

陸方開放福建遊客赴馬祖、金門旅遊，對是否開放福建或其他省市陸客來台仍然觀望，除了與賴清德政府「對弈」的政治考量以外，也不排除是希望兩岸相互開放每一步都要走好、走穩，避免出現閃失。畢竟，不久前爆發的長榮桂冠酒店事件，就令人倒吸一口涼氣，假設類似場景在台灣發生，「主角」是試圖召喚民粹流量的陸客網紅，若要求我單位或門店懸掛五星旗、撤下青天白日滿地紅國旗，想想這會衍生出多大的兩岸風暴？

與其一邊指責民進黨政府拒不撤銷「禁團令」，另一邊抱怨陸方沒有大開大闔恢復陸客全面來台，不如利用這段先行恢復金馬觀光的「試探期」，讓兩岸政府認真準備，並冷靜思考以下問題：雙方都做好充分配套了嗎？台灣是否做好讓陸客賓至如歸的規畫？大陸是否做好因應陸客在台「自發反獨」導致不可控效應的方案？8年前「火燒車」悲劇如何避免重演？此乃金馬「先行先試」的意義所在，一旦陸客赴金馬觀光運作順利、突發問題能夠妥善解決，陸方就應及時拍板、推動福建遊客早日來台。

順應民意 交流大開放

當然，對照今年4月陸方對恢復福建遊客來台的兩個條件：一是恢復兩岸客運直航、二是恢復「海峽號」平潭至台灣海上航線，再參考賴政府迄今為止的回應，仍能發現這其中還有政治死結尚未解開。例如，大陸文旅部此次涉及恢復金門觀光的公告中，特意點出「應金門民代參訪團要求」，再如，國台辦在宣布恢復台灣文旦柚進口時，也提及「只要堅持九二共識、反對台獨，兩岸就是一家人，有事就好商量、好解決」，大陸在政治上依然態度強硬，寸步不讓。

不過，既然恢復的是民間交流，而非官方協商，那麼陸方的回應對象，應是6成不支持民進黨的主流民意，而非4成綠色基本盤的賴政府。今年2月新一屆立法院就職以來，國民黨、民眾黨立委攜手通過決議，要求盡快恢復陸客來台觀光，藍白陣營都先後有代表與陸方交流，大陸如能把握住台灣民意脈動，順勢而為，明年春節前恢復福建遊客來台觀光、明年春季恢復陸生來台就讀申請，是鞏固台灣「兩岸和平交流」民意的最佳時機。

習近平今年4月表示，歡迎台灣民眾來大陸走走，也樂見大陸民眾去寶島看看。和前任相比，賴清德政府雖然兩岸政治立場更強硬，但對兩岸開放觀光的態度更加柔軟，這並非民進黨示弱，而是民意壓力使然。大陸若能以開放金馬陸客旅遊為契機，將民意壓力轉化為交流動力，不失時機啟動恢復陸客來台路線圖，絕對是對台海和平有利、對中華民族有利的高招。