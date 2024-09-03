在笑貧不笑娼下，沒想到，堅守誠實與正直竟然讓我這個父親也有些詞窮與無奈，近日陪孩子一起看新聞時，一則引人側目的新聞報導說，柯文哲的配偶陳佩琪看中了一棟上億的豪宅，對此，柯文哲則直言「本來就買得起云云」，孩子看著我，隨口問了一句：「爸爸，那你會買給我嗎」？面對這個純真直白的提問，我只能苦笑回答：「孩子，爸爸對不起你，爸爸不是柯文哲、陳水扁，買不起這樣的豪宅」。

其後，心中不禁感慨，在學校苦讀多年也沒有「明通治通丹『阿通師』」的「多元指導」，好不容易才拿到博士學位，卻又在少子化、師資存活不易的多重衝擊下，在學校認真兼課領著每堂課630元的我，其實，能養活一家人就已經很不容易了，說到底，根本沒有置產的可能，遑論是置產或是購買豪宅。然而，孩子的下一個問題卻讓我立刻陷入深思，一句「那你幹嘛還捐錢給他？」，竟讓我一時語塞，不知該如何回答。

而就在我思考如何回答孩子的挑戰問題時，另一則新聞也引起了我的注意，新聞報導原被稱為「刑事戰將」的警政監林明佐，竟利用職務之便非法牟利，長期當內鬼，收賄金額高達新台幣4451萬餘元。這筆錢相當於基層員警年薪的27倍，若想達成此一數字，則需要不吃不喝工作44年。但即便是這樣巨額的金錢，也仍不足以購買1.2億的豪宅啊，到底，號稱科學白色非藍非綠的柯主席又是怎樣辦到的呢？

這讓我想起已故的政治人物朱高正曾說過的一句名言，「政治是高明的騙術」。這句話瞬間刺痛了我的內心，讓我陷入了對「自我成長」與「社會價值觀」的深刻反思，心中的小草瞬間枯萎，民眾黨似乎就像一個大型的「詐騙集團」，詐騙國民黨、詐騙民眾、詐騙小草，打著科學、理性、務實，打破推倒階級高牆的白旗，人設、黨設卻是刻意蒙蔽社會大眾，殊不知，這又竟只是「垃圾不分顏色」的詐騙手段。

這些疑似以取巧手段所獲取的財富，真的能帶來幸福與內心深處的寧靜嗎？這樣「黑白郎君」的生活方式，又是否值得我們去追求？我轉頭看著孩子，心中已浮現出一個清晰的答案。我告訴他「爸爸雖然買不起豪宅，但爸爸絕不會做出違背道德良心和法律的事」。在這個笑貧不笑娼的社會中，我真心希望孩子能明白，誠實和正直才是我們這個家最重要的價值觀，堅持自己的原則，做一個有道德、有良知的人。

（作者為淡江大學水環系助理教授）

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