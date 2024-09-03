預計在2025年播出，台灣當局贊助拍攝、以台海戰爭為主題的台劇《零日攻擊》日前在YouTube發佈前導片，引爆爭議。有人批評，這是民進黨的大內宣、抗中認知戰、綠色軍教片，是民進黨用民脂民膏搞選舉操作與認知作戰。有人批評，這是親綠藝人在美化「台獨」，給台灣民眾洗腦，為綠營意識形態服務。也有人批評，這部劇作渲染台海戰爭，恐將影響台灣股市房市下跌，嚇跑外來投資者，引發台灣移民潮。

儘管當前該劇詳細內容不得而知，但從製作方極力渲染台海戰事、煽動島內「反中抗中」民粹、迎合「台獨」意識形態看，這部劇作將是賴清德當局「文化台獨」的起手式、「洗滌人心工程」的重要一環。

民進黨操盤的「綠色軍教片」

民進黨以選舉起家，善於用權，也敢於用權。《零日攻擊》是民進黨利用執政資源服務「台獨」意識形態的又一典型案例。

民進黨「出錢」。該片耗資2.59億元新台幣，其中文化部下屬的「文化策進院」透過「匯聚台流文化黑潮計劃」補助7100萬元新台幣，國發基金投資4170萬元新台幣，台當局總計投資1億1270萬元，補助比例達43%。難怪藍營人士痛批，這是「國庫直接拿來為民進黨認知作戰」。

民進黨「出人」。該片由聯電創辦人曹興誠等人投資，總顧問包括：黑熊學院院長、民進黨立委沈伯洋，國安會前副秘書長、陳水扁的文膽林錦昌，文化總會秘書長、前民進黨媒體創意中心主任李厚慶，國防安全研究院副首席執行官蘇紫雲等。首席導演則是蔡英文與賴清德競選廣告的「御用導演」羅景壬。很顯然，《零日攻擊》的製作團隊「清一色的正綠背景」。

民進黨「得利」。從已經發佈的前導片看，劇中花費大量篇幅描述台海戰爭時島內的「第五縱隊」，將宮廟、網紅、監獄受刑人、典獄長通通描繪成縱隊成員。在當前民進黨政客不斷指責國民黨、宮廟組織、陸配等群體「第五縱隊」的背景下，不難想見劇中的「第五縱隊」其實都意有所指。況且《零日攻擊》預計2025年推出，屆時將是2026年「九合一」選舉的關鍵階段。到時候要選縣市長、縣市議員等公職的綠營政治人物，很有可能拿這部片子進行炒作，給國民黨、民眾黨等陣營競爭對手扣上「第五縱隊」的「紅帽」，趁勢撈取選舉利益。

台灣版「抗中謀獨媚日神劇」

從《零日攻擊》的前導片看，劇中充斥著對「台獨」的美化、對大陸的負面描寫，曲調類似日本軍歌，無怪乎島內媒體痛批這是「內容荒誕、悖離現實、跳脫軍事政治邏輯的抗中神劇」。

劇中不斷強調大陸對台灣的壓迫，煽動兩岸之間的敵意，但對民進黨當局執政以來的種種「謀獨」行動隻字不提，反而不斷透過演員台詞與鏡頭語言，合理化、英雄化民進黨當局的「台獨」行動。劇中，台當局新任領導人發表演講，援引二戰時英國首相丘吉爾的名言：「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱！可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭」。

殊不知，戰爭並不是唯一選擇。戰爭降臨之前，負責任的領導人還可以選擇避戰，而不是挑釁引戰。劇作大肆販賣「芒果乾」，合理化「宣戰」正當性，目的非常清楚，就是為了洗腦觀眾，藉機樹立民進黨當局「謀獨挑釁」的合理性。

「台獨」是台海和平的最大風險源

當然，從這部劇作前導片推出後引發的島內爭議來看，多數台灣民眾並不認可這部「綠色軍教片」與「抗中神劇」。絕大多數台灣民眾還是希望兩岸維持和平、不要爆發戰爭。

戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。長期以來，島內民意調查結果均顯示，多數台灣民眾不願看到兩岸爆發戰爭，也不願意自己或家人上戰場。2023年10月《遠見》雜誌「兩岸和平調查」結果顯示，近六成民眾希望兩岸維持現狀，46.2%的民眾認為要與大陸維持對話交流、避免戰爭；如果兩岸爆發戰爭，54.1%的民眾「不願意」自己或家人上戰場參戰，其中20-29歲的年輕人「不願意」自己或家人上戰場參戰的比例更是高達7成。

2023年10月，台大教授張佑宗主持的「台大動態民意研究計劃」關於台灣民眾參戰意願的調查進一步顯示，若是台灣引戰，63.1%的民眾不願意參戰。這就顯示，絕大多數台灣民眾不願意被綁上「台獨」戰車。

「台獨」是兩岸和平的最大現實威脅。當前兩岸關係緊張動盪、兵凶戰危，根源在於民進黨當局赤裸裸販賣「兩國論」，與外部勢力加緊勾連。如果沒有民進黨「謀獨挑釁」，就不會有當前兩岸關係的兵凶戰危。

想要通過《零日攻擊》洗腦台灣民眾的綠營政客們，與其為了撈取政治利益，渲染台海戰爭，不如想想台灣民眾的福祉利益，給兩岸和平一個機會。（作者為大陸資深台灣問題）

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