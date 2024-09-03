中美兩強爭霸是否終將落入「修昔底德陷阱」而必有一戰，政學界看法不一，未來幾年的發展亦難逆料，但雙方在目前的「戰略相持」形勢下，聯合上演階段性和緩的戲碼，合乎雙方當下的利益算計。

今日美國遭逢二次世界大戰結束以來，最強的全方位挑戰者；而依照習近平的說法，中國則面臨百年未有之大變局。國際政學界菁英幾乎都認知，中美戰略爭霸將是個長期的進程，從2012年歐巴馬總統連任以及習近平成為中共最高領導人，演進到2018年川普總統美中貿易大戰開打至今，中美雙邊關係真的回不去了，而一路走壞的趨勢，實在看不到盡頭。

中國發展潛力絕對不容輕忽的「崛起論」，與中國已達盛世不會超越美國的「觸頂論」，各有支撐的論述基礎。美國應竭盡所能全方位強勢制約中國的「勝利論」，與美國必須競合雙舉審慎調節風險的「管理論」，可視為美國兩黨菁英彼此敵視的源頭之一。根本的「戰略形勢判斷」與有效的「美國對中政策」，是當前兩組辯論的主題。

習近平在中共二十屆三中全會提出，在2029年達成面廣且複雜的改革任務，諭示中國面臨當前經濟發展的重大挑戰，需要更多的時間做政策盤整與調理，才不至於對民族偉大復興的進程造成降速。一個社會高度分裂且對立難以化解的美國，遇上總統大選前所未有的奇幻變化，以及總統制國家政權交接期必然經歷的國家安全風險，美國力圖繼續領導世界，攘外必先安內。

距離美國總統大選只剩下兩個月，除了占卜預言家，沒有科學數據和質化分析可以判斷選舉結果。為保障未來數月，美國政治混沌局勢不至於損及自身利益，中國邀請美國國安顧問蘇利文訪問北京，進行「戰略對話」；而根據《金融時報》透露，國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍也在之前應邀赴美進行台美「資深會談」。美國對兩岸同步出手，透過與國安高層的對話的渠道，傳達避免衝突事端與維護台海和平與穩定的政治訊號。

蘇利文是時隔8年後，訪問北京的美國國家安全顧問，不但是應邀往訪，停留3天，也得到了近年來相對較高的接待規格。蘇利文與中央外事辦主任王毅算是對等層級，馬拉松式的會談目的，不在於關係回溫或重大政策突破，而在於確認核心利益與彼此立場，畢竟見面會談本身就是成果。

中國國防部長董軍，沒有國務委員頭銜，也不是中央軍委委員，卻是美國國防部長奧斯汀與中方軍事對話交流的最高官員。美國拜登政府一直期待美中軍事交流的對口，可達到實際具有決策權的中央軍委副主席層級，這次蘇利文得到了機會，而且是議題會談而非禮貌性拜會。蘇利文訪北京的最後一天，獲得習近平的接見，也算是習近平給足拜登總統面子。

從「太平洋夠大」到「世界夠大」足以容納中美兩個大國，以及今年習近平提到「中方樂見一個自信、開放、繁榮發展的美國」，足見中國對應美國的基本視角與戰略態度。中美戰略競爭中的元首峰會或是高級別對話，本質上自然都是在「貌合神離」之中，依據時勢變化調整「離」與「合」的態度與臉色。

戰略研究之精髓在於「通古今之變，識事理之常」。台灣的生存與發展，不因中美的「長離」而妄自托大，不因中美的「短合」而危疑震撼。

在美中台未來4年將共同經歷「百年未有之大變局」的時刻，台灣做為既小且弱的一方，不可以在兩強之間始終攪和在「左右為難」的迴圈之內，而是要反省古訓裡「執兩用中」的現代意義。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）